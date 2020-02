DCeased – la chronique BD

Résumé : DCeased nous plonge dans une version sombre de l’univers DC, où un virus Anti-Vie ramène à l’état de simili-zombies ceux qu’il affecte, avec la mission de détruire toute forme de vie.

Tout démarre avec la victoire de la ligue de justice contre Darkseid, l’ennemi récurrent et divin de la terre chez DC. Mais en fait, Darkseid a feinté, cette bataille était une diversion. Il voulait juste capturer Cyborg pour lui injecter un virus tiré de l’équation d’Anti-vie, qui transforme les êtres vivants en bêtes sauvages ayant pour but de détruire la vie sous toutes ses formes. De plus, ce virus va se transmettre par l’internet via les connexions de Cyborg avec le réseau de la terre.

Dès lors, on a affaire à une apocalypse zombie où personne n’est à l’abri.

Les héros meurent mais ne reviennent pas. La maladie se propage à la vitesse du web, comment lutter ? C’est ce que vous découvrirez dans l’intégrale de cette mini-série qui se lit d’une traite.

A la fin, se pose une question : comment tout cela va-t-il s’intégrer dans le DC Universe ? Car les héros morts, ils sont bien vivants dans leur série ? Alors encore une énième version parallèle de notre terre où le mal sévit ? Vous n’aurez en tout cas pas la réponse à la fin de ce récit complet.

Si au départ, on se dit que ces héros vont bien trouver une solution et que tout va rentrer dans l’ordre, on reste détaché, mais à un moment, la situation devient telle que les solutions ne fonctionnent plus, que le chaos se répand et là, on est vraiment absorbé par cette histoire.

Un autre élément important, c’est la violence de cette série. Les mâchoires volent, les têtes explosent, les transformations en zombies, pardon, en victime de l’équation Anti-Vie sont dures car les gens en viennent à s’arracher la peau. La chair vole et le sang gicle, alors préparez-vous au choc.

Choc graphique également car la qualité du dessin est à la hauteur. Cependant, elle n’édulcore en rien l’impact du gore de cette histoire. La couverture est déjà étonnante en soi. D’ailleurs, il existe quatre versions de cette BD avec des couvertures différentes mais toutes aussi angoissantes.

Les compositions dynamiques des pages vous gardent en émoi pendant la lecture. Si vous n’êtes pas familier de l’univers DC, vous serez perdus à certains moments car vous ne comprendrez pas certains enchaînements narratifs (notamment l’étonnant renversement de la machine temporelle).

Différents dessinateurs se succèdent et cela se sent car les styles sont éclectiques. On accroche au graphisme de certains épisodes, on s’habitue à d’autres et on est désarçonné par le suivant. Mais l’intrigue est telle que l’on suit sans souci de compréhension (à part les points narratifs évoqués plus haut).

DCeased se révèle une très bonne mini-série à contre-courant de l’univers DC mais en plein flot de la mode zombies. Une petite réussite gore et violente qui pose la question de sa place dans l’univers DC. Car elle renverse la donne et pas qu’un peu !