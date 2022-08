De l’autre côté du ciel - Yusuke Hirota - critique

Résumé : Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Critique : Dans cette ville où les cheminées rejettent sans discontinuer fumée et suie, les oiseaux, les animaux, les fleurs ont disparu et les habitants ont oublié l’existence du ciel bleu et encore bien plus des étoiles. Pourtant, afin de perpétuer la mémoire de son père, un conteur d’histoires à la carrure massive et au cœur d’or, un jeune garçon cherche par tous les moyens à prouver au monde entier que les étoiles existent encore, même s’il se heurte à l’intimidation et à l’agressivité de ceux qui lui ordonnent de se taire. Dans cet univers funèbre, exigu et pollué où rodent délateurs et agents d’un État autoritaire, il ne fait pas bon sortir du rang. Lubicchi en est là de ces interrogations quand une nuit d’Halloween lui amène comme par magie un compagnon totalement inattendu. Composé d’éléments tous plus hétéroclites les uns que les autres et vêtu d’un haillon en guise de manteau, Poupelle l’homme-poubelle semble tout droit sorti des entrailles de la cité infernale. Si son aspect n’est guère engageant et s’il ne sent pas toujours très bon, son âme est pure et il découvre le sens de l’amitié au contact de Lubbichi qui lui accorde vite sa confiance. Leur complicité leur accordera la force de vaincre les obstacles.

Sans la moindre idée moralisatrice, Akihiro Nishono nous invite à partager ce regard gentiment ironique qu’il pose sur nos sociétés modernes toujours promptes à montrer du doigt celui qui tente d’échapper au carcan établi. Mais c’est autour de ce duo désaccordé (d’un côté un jeune ramoneur entièrement tourné vers son désir de transmettre au mieux le message d’altruisme de son père et de l’autre un robot déglingué et tendrement candide, à qui Philippe Katerine prête sa voix dans la VF, totalement préoccupé par un insatiable besoin de reconnaissance dans un monde qui lui est étranger) que se concentre toute la magie de ce conte optimiste et solidaire.

Bénéficiant de toutes les techniques d’animation modernes, le film se pare d’une incontestable beauté graphique.

Se démarquant des films d’animation japonais traditionnel, le réalisateur, assisté d’une direction artistique talentueuse, excelle à mélanger les notes sombres du deuil, du désastre écologique ou de l’autoritarisme ambiant au sein d’univers fantastiques et lumineux où la noirceur se teinte de couleurs chatoyantes pour propulser le spectateur dans un monde imaginaire inédit, jusqu’à un flamboyant final qui touchera tous les cœurs, mêmes les plus aguerris. Sans oublier la musique et les effets sonores qui rivalisent d’originalité et de fougue pour achever d’emmener petits et grands dans cette histoire singulière.

À n’en pas douter De l’autre côté du ciel est né sous une bonne étoile !