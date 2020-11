De l’importance du poil de nez - Noémie - chronique BD

Résumé : Noémie est une jeune libanaise pleine de vie, qui profite de sa jeunesse, d’une manière insouciante, et peut-être même effrénée… Par l’intermédiaire d’un cancer, il lui semble soudain que son corps essaie de la ramener à la raison, et là voilà à relater les différentes étapes d’une vie brisée par la maladie, mais d’une âme qui guérit…

Invitée à séjourner en France pour la réalisation de cet album, l’autrice est parfaitement dans son temps pour livrer une œuvre d’une contemporanéité inouïe : tout d’abord, un sujet autobiographique ancré dans une génération spontanée, qui ne veut plus de tabou, qui veut dire les choses haut et fort, quitte à parler vite, mais toujours sincère, avec une étrange lucidité. Ensuite, un style graphique clairement identifié, clair, franc, farouche, coloré, mais nous y reviendrons. Enfin, l’envie de ne pas donner de leçon, de ne pas raconter d’histoire, de faire un déroulé de ressentis, d’éclairs et d’ellipses selon ses envies, et non sous la contrainte d’une routine scénaristique.

Pourtant, s’il y a bien une chronologie respectée, celle d’une maladie insidieuse qui entraîne des rendez-vous annuels, des semainiers construits et des jours de fêtes ambivalents, le découpage en chapitres clairement influencés par la psychanalyse montre un découpage à la fois subi et autorisé par le cerveau, le cœur et l’âme de l’autrice. Un chemin gestationnel qui mêle sans le savoir quête spirituelle, réflexion familiale et choix de vie, ce que chaque être humain devrait envisager, le spectre du cancer en moins.

Dans un album aussi beau et bigarré, difficile d’apercevoir ce spectre maudit du cancer, fléau médical de notre début de millénaire (Covid exceptée), tant la couleur inonde les pages, même les plus sombres. En effet, lorsque le violet byzantin ou l’orange tangerine servent à dessiner un corps ou une pièce qui abritent cette maladie, on ne peut que se mettre dans la peau et l’esprit si optimistes de cette héroïne-écrivaine, où les tons chauds l’emportent envers et contre tout. Pas d’idées noires donc, même si les aspects les moins évidents sont tous racontés, libérant ainsi une parole à travers des dessins en forme d’exemples. Ces exemples sont ainsi brandis dans un livre au format épais, costaud, solide comme le mental et le dessin de Noémie.

Ne vous fiez pas à son titre et son aspect décontractés, De l’importance du poil de nez a bien son « importance » et sa valeur comme roman graphique exemplaire, à la fois porte-parole d’un quotidien d’un cancer méconnu et ode poétique et graphique à la vie.