Demi-sœur - Josiane Balasko - critique

Résumé : Antoinette dite Nénette (Josiane Balasko), soixante ans, qui a gardé l’âge mental d’une fillette, vient de perdre sa mère avec qui elle vivait. Placée dans une institution où l’on n’accepte pas les animaux, elle ne supportera pas que lui soit enlever sa tortue "Totoche". Elle décide de se sauver pour retrouver sa famille qu’elle ne connaît pas.

Critique : Les retrouvailles entre Josiane Balasko derrière et devant la caméra et Michel Blanc également devant, avaient un côté alléchant qui va vite tourner court. On est stupéfait dès les premières images de trouver en Josiane Balasko, mal coiffée et mal fagotée, en handicapée mentale, qui en fait des tonnes pour se rendre crédible. Michel Blanc, quant à lui, va jouer le bougon extrême, sortant d’un divorce et fâché avec son fils unique : ce personnage qu’il a déjà interprété ailleurs et souvent avec plus de finesse.

Le scénario est simple (simpliste !) : Nénette, heureuse de retrouver son demi-frère pharmacien qui la rejette, ne va avoir de cesse que de se faire accepter de lui. De là quiproquo et coups de théâtre usés jusqu’à la corde vont se succéder pour notre plus grand... désarroi.

Voir l’actrice qui se démène à faire des gaffes et des bêtises, en prenant des poses boudeuses, pour avoir l’air d’une enfant attardée, a quelque chose d’un peu gênant surtout lorsqu’il ne s’agit que d’alimenter une comédie.

Ce film, le huitième de sa réalisatrice, qui fut aussi son plus gros échec public, est aussi à ce jour le dernier. Ceci explique peut-être cela. Le parcours au cinéma n’est pas toujours "Splendid" !