Detective Conan - The Scarlet Bullet - Chika Nagaoka

Résumé : Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

Critique : Conan, on l’a d’abord connu en manga. La saga compte à ce jour une centaine de tomes publiés depuis 1994. Puis, on a davantage connu Conan à la télévision, puisque sa série, toujours en production, a dépassé le millième épisode. Cependant, on n’avait encore jamais vu Conan au cinéma, bien que vingt-trois films tirés des mangas aient été réalisés depuis le lancement de la franchise.

Detective Conan – The Scarlet Bullet est donc le vingt-quatrième long-métrage et le premier à être distribué en France. Celui-ci, bien qu’imparfait, ne devrait avoir aucun mal à séduire les adeptes du genre.

S’étant fait une excellente place sur la scène internationale en vingt-sept ans d’existence, la franchise fait de son mieux pour s’adresser au plus large public possible. En témoigne une intrigue qui possède tous les ressorts des scénarios policiers hollywoodiens. Certains personnages mis en scène sont eux-mêmes américains, même s’ils parlent parfois japonais. La direction artistique Detective Conan marche sur la même corde que celle de Pokemon, qui, dopée par son succès, tend elle aussi à « s’occidentaliser » (le film en prises de vue réelles dérivé Detective Pikachu, co-produit par la Warner Bros et réalisé par l’Américain Rob Letterman, en est la preuve).

Si l’enquête se veut complexe, à tiroirs, jouant sur les similitudes entre deux affaires espacées de quinze ans, nombre d’énigmes se résolvent extrêmement rapidement et simplement.

Pour autant, la formule développée par le manga et la série animée conserve une certaine efficacité : les recherches de Conan sur le terrain, sa récolte d’indices, ses longues réflexions à la manière de Sherlock Holmes, ses stratagèmes, ses usurpations d’identité grâce à son nœud papillon, autant d’ingrédients qui n’ont pas perdu leur saveur.

Bien qu’elle n’innove pas, l’animation reste de bonne facture, et les quelques images de synthèse du train « Japanese Bullet » lancé à pleine vitesse, sont inattendues.

Detective Conan – The Scarlet Bullet n’est pas un chef-d’œuvre, loin s’en faut. Il sait simplement tirer sur les cordes sensibles des petits devenus grands, qui auront plaisir à retrouver les aventures du plus célèbre adulte au corps d’enfant.