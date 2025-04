Dog Man - Peter Hastings - critique

Résumé : Lorsqu’un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous deux blessés en service, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu’on appellera désormais Dog Man. Ce dernier est depuis aussi appliqué à servir son pays qu’à rapporter ce qu’on lui lance, s’asseoir sagement ou se rouler par terre. Il s’évertue à faire ses preuves sous cette nouvelle identité pour mieux impressionner son supérieur, en mettant fin aux exactions du tristement célèbre Monpetit...

Critique : Bien que les studios DreamWorks nous aient offert dans les années 2000 quelques pépites d’animation lui permettant de rivaliser avec Pixar et consorts, peu de films de son catalogue, outre les trilogies Dragons et Kung-Fu Panda, lui ont véritablement permis de rompre avec sa franchise phare : Shrek. En témoigne un cinquième volet décrié avant même sa sortie et très probablement motivé par la volonté de compenser les résultats très mitigés de ces dernières années au box-office. Si en 2022 Les Bad Guys a connu un certain succès public, il n’est pas certain que Dog Man suive le même chemin. La faute à un personnage principal trop peu développé et exploité et à une intrigue très simple, bien que jalonné d’un humour efficace.

Contrairement à ce que pourrait faire croire le titre du film, Dog Man n’est pas un super-héros, mais bel et bien un être hybride – corps d’homme et tête de chien – issue d’une opération chirurgicale (s’agissant d’une fiction, on peut faire fi des lois biologiques). Tel semble être le concept du film, qui n’est pourtant absolument pas exploité d’un bout à l’autre du récit. Alors même que l’antagoniste du film, Monpetit, est présenté sous les traits d’un chat anthropomorphique doué de parole et de génie maléfique, le supposé héros du film n’a pas la moindre ligne de dialogue. Ainsi, bien que les animateurs aient fait leur possible pour le rendre le plus expressif possible, difficile pour le spectateur de s’identifier à lui et d’éprouver de l’empathie à son égard.

En outre, les nombreuses lignes de dialogues de Monpetit associé à l’important arc narratif développé autour de son personnage (sa relation avec son clone chaton, son passé familial…) donnent le sentiment qu’il est le véritable héros du film, tandis que Dog Man est parfois relégué au second plan. Sans aucune épaisseur ni complexité, Dog Man n’est finalement rien d’autre qu’un bon toutou serviable, alors qu’il aurait dû être beaucoup plus que ça.

Si l’intrigue est simple (il faut mettre un terme aux agissements du méchant Monpetit), elle peut compter sur des personnages secondaires sympathiques souvent hilarants : une assistante aux cheveux colorés blasée et connectée, tout droit sortie de la génération Z, une présentatrice télé toujours à l’affut du moindre scoop, une mairesse tyrannique, un chef de police qui brasse beaucoup d’air et un poisson ressuscité qui veut accomplir sa vengeance.

Le film est, de fait, sauvé par les nombreux gags cartoonesques dont il est parcouru, qui tirent leur efficacité de l’animation 2D empruntant aux codes du comics : split screen, inserts explicatifs sur certains plans, humour absurde. Cette esthétique, popularisée par Spider-Man : New Generation de Sony, semble se faire une place de plus en plus importante dans les productions animées américaines.

En somme, Dog Man est un film très inégal, à l’image de son studio de production, qui ne semble plus savoir dans quelle direction artistique aller, ni à quels publics ses films doivent s’adresser.