Dragon Quest, Emblem of Roto Returns – Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji Koyanagi - chronique BD

Résumé : Dragon Quest, Emblem of Roto Returns nous emporte à la découverte de trois personnages héroïques : Aster, Jagan et Kadal. Trois héros antiques qui vont faire face aux forces du Mal dans ce spin-off de la série Dragon Quest.

La construction de ce tome nous entraîne d’abord à la découvert du destin d’Aster. Sans connaître la saga, on rentre un peu dans l’histoire. Un tantinet inquiet en se retrouvant perdu parmi ces hordes de dragons attaquant un château défendu par un jeune héros doté d’un pouvoir foudroyant, mais on saisit vite l’intrigue : les forces du mal veulent envahir le château et tuer son héros !

A partir de là, tout va bien. Ce qui est surprenant, c’est que cette histoire se conclut sur un résumé, mélangeant pavé de textes et dessin. Peut-être parce que la suite est déjà raconté dans la saga. Mais bon, cette partie n’est pas des plus agréables à lire, car le texte est dactylographié en petit caractères noir cerclés de gris clair sur fond gris foncé.

La deuxième histoire nous présente le dur et triste destin de Jagan. Là aussi, on est emmené mais on se heurte à la même conclusion, la fin de l’histoire en récitatif. Le souci, c’est que les deux récitatifs se recoupent car les deux histoires se lient dans leurs déroulements futurs. Donc, redécouvrir la même histoire écrite autrement sous la même présentation peu facile à lire, nous trouvons cela plutôt dommage.

La troisième histoire se passe bien longtemps avant les deux précédentes, Kadal se retrouve face au seigneur des enfers et va tenter de le repousser pour sauver son monde. Oui, l’intrigue ne déroge pas à la règle de l’infernale attaque des forces du mal, qui se répète de siècle en siècle, c’est une constante de ce monde.

Là aussi, un récitatif conclut le récit. Heureusement, il nous raconte un autre pan d’histoire que les deux précédents, complétant nos informations sur la légende de Kadal et le lien avec celle de Aster et Jagan.

Les histoires sont simples, seul le destin de Jagan montre la perversité du seigneur des ténèbres et peut nous intriguer et réserver quelques surprises.

Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji Koyanagi / Mana Books

Le dessin est classique dans ce type de manga, personnages stylisés, noir et blanc de rigueur avec emplois de gris, utilisation de trames et des lignes de vitesse.

Les décors réalistes sont plus prenants dans la deuxième histoire, mais dans la première, parfois, semblent peu présents.

Ce graphisme ne suffit pas à créer le souffle épique qui est censé parcourir ces pages. Les histoires, selon nous, recèlent malheureusement peu de surprises. Mais admettons que nous ne connaissons pas la trame centrale de la série Dragon Quest. Ce qui indique que ce tome n’est peut-être pas le meilleur pour enter dans cette saga et y prendre plaisir.

Dragon Quest, Emblem of Roto Returns est un manga qui nous offre un spin-off se passant dans le monde de Dragon Quest. Les récits sont plutôt simples, éternelle lutte des forces du bien contre celles du mal. Seule l’histoire de Jagan nous présente un héros tourmenté. Les conclusions sous forme de textes demeurent à notre avis, difficiles à lire à cause de leur forme.