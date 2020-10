Du Misanthrope au Cardinal - critique du spectacle

Résumé : De 1666 à 1992 en passant par 1790 et 1905. De Molière à Jacques Rampal en passant par Fabre d’Eglantine et Georges Courteline. De la comédie burlesque au drame contemporain en passant par la tragi-comédie et la comédie dramatique ! Une tétralogie pour un quadrityque scénique autour de mêmes personnages, autour de la haine de l’humanité tout entière, de l’hypocrisie, de la couardise et de la compromission. Autour d’Alceste, Philinte ou encore Célimène.

Critique : En voilà un projet titanesque... Et pourtant le metteur en scène et les comédiens de la Compagnie Suki et Pato Productios l’ont mené à terme, avec virtuosité et élégance.

Exploiter les différentes facettes d’un même personnage, sonder son âme de manière complètement subjective, en jouer de façon variée et multiple, cela n’est-il pas aussi le propre de la littérature, du théâtre et de la mise en scène ?

Dans cette petite salle intimiste de La Croisée des chemins, salle Paris Belleville, une ambiance de proximité se crée immédiatement avec les comédiens et le spectateur est aussitôt imprégné par leur jeu.

Molière pourrait y être assis à nos côtés, sans que rien ne paraisse étrange, tant ses personnages sont là, bien présents et tellement incarnés. Il va sans dire qu’il ne se serait jamais douté, en écrivant Le Misanthrope, que ces derniers créés par lui allaient être repris et réinventés par trois auteurs à trois époques différentes !

Qu’en penserait-il d’ailleurs ? Il est fort à parier qu’il en serait fier, car cette tétralogie menée tambour battant par les cinq comédiens font revivre avec brio, plus de quatre siècles plus tard, ses célèbres personnages que sont notamment Alceste, Philinte et Célimène.

Le projet de ce quadrityque est largement ambitieux : réunir ainsi des protagonistes créés par des plumes distinctes et leur imaginer des aventures propres, des comportements singuliers et des intentions souvent complexes et sombres.

Il s’est agi dans ce projet de mettre en avant toute la richesse de ces quatre textes que sont Le Misanthrope, La Conversion d’Alceste, Le Philinte de Molière " et "Célimène et le Cardinal ".

La Compagnie a dû faire un choix quant à l’ordre respectif des présentations des quatre opus : ordre chronologique ou ordre des faits évoqués ?

Ni l’un ni l’autre en réalité. C’est une option artistiquement fine et intelligente qui a été choisie. Option toute subjective, certes, mais à travers laquelle le spectateur se sent très libre d’interpréter les éléments, en se laissant bercer par le rire et la fantaisie de Courteline, également empreintes de sarcasme, la moquerie chère à Molière, l’intensité plus sombre et plus dramatique de Fabre d’Eglantine et enfin la sobriété toute en retenue de Jacques Rampal.

Mais que cherche avant tout un personnage de théâtre, sinon exister purement et simplement et vivre sans réelle intériorité, à la différence du personnage de roman ?Car, pour lui, seuls ses paroles, ses gestes, et ses actes ont du sens.

Alors du sens, il y en a dans cette représentation quadrityque programmée depuis le 8 Septembre à la Croisée des chemins ! Les personnages se côtoient, les événements s’entremêlent dans une dimension tantôt interactive avec le public, tantôt psychanalytiques. Le spectateur oscille entre des atmosphères ténues face à des personnages manipulateurs comme Alceste dans "Célimène et le Cardinal " de Jacques Rampal, savoure avec respect les propos de la comédie de Molière ou assiste aussi à des huis clos, en découvrant des personnages prisonniers d’eux-mêmes, de leurs ressentiments ou de leurs amours.

Courez vite à la Croisée de chemins pour découvrir et vivre intensément un bien joli moment de spectacle et appréhender de célèbres personnages de théâtre quelque peu... démasqués.

Par les temps qui courent, c’est roboratif...