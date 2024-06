Ecouter la bande dessinée – Benoît Glaude - chronique livre

Résumé : « Écouter la bande dessinée » se penche sur le rapport entre le son et la bande dessinée, à savoir lecture à voix haute, livres-disques, feuilletons radiophoniques, projections des images avec un narrateur qui raconte ou encore versions audio de BD, du disque au MP3 en passant par le CD.

Critique : Ce recueil nous permet une nouvelle approche de la bande dessinée, qui transite par le son. Benoît Glaude débute en posant les limites de son essai : il s’intéressera principalement à la mise en voix de la bande dessinée depuis les années trente.

Au cours de quatre chapitres abordant ces possibilités sonores et aussi différentes époques, l’auteur dresse un beau tableau de l’histoire de la BD et du son. En partant de la base, la lecture à voix haute, pour soi-même ou pour un autre, Benoît Glaude analyse le rapport du son et de l’imaginaire : ce qu’on lit, comment on le lit, ce qu’on entend, ce qui reste.

Benoît Glaude évoque cet exemple qui revient souvent : suite aux adaptations animées de Tintin, un enfant demande à Hergé pourquoi on a changé la voix de ses héros, sans réaliser que la seule voix de Tintin qu’il a jamais entendue avant est celle qu’il imagine en lisant la BD. Le recueil privilégie une approche rigoureuse et il conviendra de se munir d’un dictionnaire pour comprendre certaines références expertes.

Cela dit, l’immersion est passionnante. De page en page, on découvre comment la BD a pu être adaptée, de manière souvent classique, comme les livres-disques, et parfois inattendue, comme les projections de cases de la BD racontées par un narrateur se tenant près de l’écran. Benoît Glaude revient sur toutes les conditions de créations de ces différentes tentatives, de la production jusqu’à la diffusion. Il prend soin de recontextualiser dans leur époque tous ces travaux et il compare, d’une décennie à l’autre, les améliorations engendrées par les évolutions technologiques ou la manière dont certaines approches sont restées les mêmes, malgré les années.

Le titre de cet ouvrage attire l’attention, car il sonne étrangement. Benoît Glaude nous pose une question -comment une bande dessinée peut-elle s’écouter ?- et parvient, avec ce livre de plus de deux cents pages, à répondre de manière fort intéressante et bien documentée . Car les notes qui émaillent l’ouvrage sont riches de références, citant des livres, des chaînes Youtube, sans oublier des sites internet ou des revues en ligne comme Comicalités.

Ecouter la bande dessinée propose un voyage dans le temps pour découvrir comment, depuis le début du siècle dernier, la bande dessinée joue avec le son, autant dans son contenu que dans sa réception et ses adaptations.