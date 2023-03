Ecoutez-moi jusqu’à la fin - Tess Gunty - critique du livre

Résumé : Blandine Watkins est une jeune femme à part. Sa beauté éthérée et son intelligence aiguë dressent une barrière entre elle et les autres. Elle partage un appartement avec trois garçons qu’elle ne comprend ni n’apprécie, mais sur lesquels elle exerce une étrange fascination. Tous viennent de foyers brisés et tâtonnent pour trouver leur place dans le monde. Pour ne pas se blesser au contact des autres, Blandine se réfugie dans le mysticisme. Comment devenir adulte dans cette ville délabrée, dans ce monde qui n’a que faire des fragilités de la jeunesse ? Soudain, dans la chaleur de juillet et sous une pluie diluvienne, un geste de violence inexpliqué survient.

Critique : Tess Gunty signe un premier roman étrange et multiple, parfois brouillon, tant il mêle les sujets et les approches. Blandine en est sans doute l’héroïne, adolescente perdue, orpheline solitaire, élève consciencieuse et fascinée par les mystiques. Elle voudrait sortir de son corps, le cœur transpercé par un ange, comme ces femmes qui ont écrit sur leur amour divin, sur leur dévotion et leur élévation transcendantale. S’entretissent à son histoire des bribes d’un site nécrologique et les commentaires qui s’y invitent, parfois censurés par Joan, l’une des voisines de Blandine. Le récit de la triste vie de cette femme seule et névrosée occupe, lui aussi, une place importante dans Écoutez-moi jusqu’à la fin, rythmant les aventures de l’adolescente. Enfin, d’autres narrations rentrent bientôt en scène, faites, entre autres, de zooms sur l’existence de l’un des « trolls » du site, Moses, que Joan modère, et sur ses maladies imaginaires, mais aussi sur les sentiments de Jack, l’un des colocataires de Blandine.

Tess Gunty s’attarde ainsi aux hommes et aux femmes du Clapier (The Rabbit Hutch, le titre anglais), un ensemble d’immeubles de Vacca Vale, une ville fictive frappée par la désindustrialisation, où les crimes se multiplient, où les lapins prolifèrent, leur nombre surpassant celui des habitants. Elle tâche de saisir l’étrangeté de notre nature humaine, son absurdité, de sa plume imagée porteuse d’un ton décalé parfois drôle, tant il surprend ou rend perplexe. Les menaces émergent d’endroits incongrus ; les adolescents se transforment en tueurs d’animaux ; les mères dédaignent ou craignent leur progéniture ; les jeunes filles tombent amoureuses d’hommes trop âgés. Écoutez-moi jusqu’à la fin narre donc l’histoire d’une protagoniste esseulée à la voix étouffée depuis trop longtemps, tout comme celle de Joan et celle de Moses qui veulent éclater au grand jour. Patchwork narratif et temporel, ce livre est le lauréat du National Book Award 2022, ce prestigieux prix littéraire récompensant une fois encore un roman singulier, mais peut-être moins touchant que L’enfant qui voulait disparaître de Jason Mott ou moins ciselé qu’Exercice de confiance de Susan Choi.