Elles dansent - Alexandre Messina - critique

Résumé : Notaire, Aude décide de tout quitter pour aller danser auprès de patients atteints par le Cancer à l’institut Gustave Roussy. Elle crée une association et redonne joie et confiance à des Femmes et des Hommes en reconstruction. Intention : Film chronique, ELLES DANSENT nous plonge en immersion totale dans l’univers de Aude, des couloirs d’hôpitaux à des salles de spectacle, nous faisant naviguer entre rire et larmes.

Critique : On pourrait presque penser qu’il y a une forme de malhonnêteté et de voyeurisme que de s’introduire dans un service hospitalier, spécialisé en cancérologie, pour danser avec les patients et le personnel. D’ailleurs, une technicienne du documentaire qui a perdu récemment sa mère confie ses réticences premières à accompagner cette Aude, une notaire qui a tout quitté pour consacrer sa vie à la danse. Mais force est de constater que la magie se produit. Les personnels médicaux se laissent aller à exécuter des pas avec elle sur le parquet rutilant de l’hôpital et les patients en redemandent.

Copyright Fidelio Production

La danse a toujours un aspect surprenant, à savoir le fait que les gestes exécutés par l’artiste semblent faciles. En réalité, Aude M. s’adresse à des malades que le corps fait souffrir. La véritable épreuve pour cette chorégraphe est psychologique. Elle doit demeurer intègre, respectueuse du silence voire de la méfiance des patients et leur famille. En même temps, elle doit sans honte, ni culpabilité, dérouler ses bras et ses jambes dans les couloirs et les chambres jonchés d’appareils complexes.

Nous ne sommes pas devant un immense film. Le documentaire souffre de défauts d’écriture. Il y a quelque chose d’un peu didactique dans la façon de monter et de filmer. Mais l’intérêt se trouve dans le croisement que le réalisateur permet de créer entre Aude, les soignants et les malades. L’alchimie fonctionne. Des témoignages courageux ponctuent le film, nous rappelant la fragilité de nos corps et la certitude de notre mort. Mais Alexandre Messina évite le misérabilisme. Il laisse sa caméra parfois tremblotante et maladroite se créer un chemin d’émotion au milieu de ces personnes qui pourraient être nos parents, amis, enfants ou tout simplement nous-mêmes.

Copyright Fidelio Production

Elles dansent rend un hommage non dissimilé au métier de soignant. Le regard d’Alexandre Messina s’attache à saisir les sourires. Il ne dresse pas de hiérarchie entre les agents d’entretien, les infirmiers, la direction, etc. D’ailleurs, on ne connaît pas la profession des uns et des autres. On ne discerne que l’humanité que ces travailleurs mettent en œuvre chaque jour au service des patients, malgré le risque de l’attachement face à la mort. On a là un joli objet de cinéma qui donnera des ailes à celles et ceux qui seraient tentés de baisser les bras face à la maladie.