Émergence - Jacques Neirynck - critique du livre

Résumé : Le concept d’émergence est la base même de notre savoir. Il est la clé de la compréhension de l’histoire de l’Humanité, de la création aux nombreux événements qui ont marqué les peuples, du pire comme du meilleur, de la chute des plus grands empires jusqu’aux plus belles merveilles de la nature. L’émergence se définit comme la tendance universelle à former des systèmes par assemblage d’éléments, sans en créer de nouveaux. Cette tendance à s’organiser lui permet d’accéder à des ressources non encore exploitées qui possèdent des propriétés nouvelles. L’émergence est donc à l’origine du progrès et des nouvelles découvertes. C’est la notion d’ordre local dans le désordre global. Jacques Neirynck retrace ainsi l’histoire de notre planète et de notre espèce selon ce concept d’Émergence, en n’omettant pas de nous montrer à quel point cette dépendance, qui est au cœur de nos plus grandes réussites, nous mène également à notre perte.

Critique : Entropie et émergence sont deux concepts que l’on retrouve partout. La croissance de l’entropie peut se définir comme la mesure de la dégradation de l’énergie, du désordre d’un système et de la pollution. Pour prendre un exemple concret, on peut l’appliquer directement à l’être humain : quoi que l’on fasse, nous mourrons un jour. Nous vieillissons continuellement, nous ne rajeunissons pas. Il est impossible de revenir en arrière dans le temps. L’émergence est une conséquence de cette croissance d’entropie. On appelle émergence cette tendance à former des systèmes par assemblages qui, une fois constitués, dévoilent des propriétés. Il s’agit donc de la survenue de l’ordre local dans le désordre global. Pour bien comprendre ce concept, l’illustration parfaite en est le phénomène d’évolution biologique. C’est par le hasard (entropie) des mutations de l’ADN et de la nécessité de survie que les génomes mutent. Et seuls les plus aptes à survivre restent, jusqu’à aboutir aux êtres humains que nous sommes (émergence). C’est donc bien l’émergence qui nous a créés.

Ces deux concepts d’entropie et d’émergence sont donc étroitement liés. Et quoi qu’il arrive, la loi de croissance de l’entropie étant toujours respectée, elle constitue donc une explication implicite à tous les phénomènes. Jacques Neirynck explique ainsi que l’histoire humaine est faite d’une succession d’entropies et d’émergences, que ces deux concepts sont reliés et que l’émergence est même une conséquence de la croissance de l’entropie. Ordre et désordre sont unis. Mais parfois on ne peut rétablir l’ordre en un point qu’en créant un désordre. Pour illustrer ses propos qui peuvent parfois être assez abstraits, l’auteur les applique à la vie de tous les jours, ou bien à des faits historiques. Par exemple ici, on comprend mieux son idée lorsqu’il dit :

« Pour prendre une situation familière, considérons ce qu’il se passe lors d’une vaisselle. On ne nettoie les assiettes qu’en salissant l’eau. On peut résumer cette expérience quotidienne en énonçant un principe de conservation de la saleté : il est impossible de nettoyer quoi que ce soit sans salir autre chose. L’eau sale propagera la pollution, sauf si elle passe par une station de traitement. » Mais cette station de traitement consomme elle-même de l’énergie qui pollue. Cette dépollution est nécessaire pour préserver l’environnement, mais en même temps, cela ne fait que déplacer le problème en transportant la saleté ailleurs. D’où le fait d’une entropie toujours croissante.

L’auteur réussit à décrire avec aisance ses pensées au sein de ce roman. Il commence par des concepts et des explications qui ne nous paraissent pas forcément très explicites, mais en les appliquant à la vie du quotidien, tout s’éclaire. De la création de la matière à notre époque moderne, toutes les grandes étapes de l’émergence qui font notre Histoire sont expliquées par ces deux concepts : entropie et émergence. On redécouvre tout sous un nouvel angle, de sorte que ce roman intéressera de nombreux lecteurs.