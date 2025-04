Merveilleux – Cookie Kalkair – la chronique BD

Résumé : Cookie Kalkair, qui vit au Canada avec son épouse et son fils, rentre précipitamment en France après l’accident cardio-vasculaire dont a été victime son père. Père et fils n’ont jamais été proches mais les conséquences de l’événement forcent les membres de la famille à se ressouder. En effet, le père de Cookie a pratiquement perdu l’usage de la parole : seuls quelques mots lui restent, parmi lesquels « Merveilleux »…un drôle de clin d’œil quand, en bonne santé, l’homme n’était pas connu pour être particulièrement souriant. Pour soutenir son père et sa famille recomposée, Cookie Kalkair doit faire des choix importants, et pas toujours faciles. Mais n’est-ce pas aussi l’occasion de forger de nouveaux liens ?

Critique : Connu pour ses travaux de vulgarisation scientifique (Les jeux vidéos et nos enfants, Les réseaux sociaux et nos ados), Cookie Kalkair (pseudonyme de Charles Huteau) livre ici son récit le plus personnel, en décrivant les conséquences de l’AVC de son père. Un sujet difficile qu’il parvient à traiter avec beaucoup de justesse, grâce à son sens de la mise en scène et à une utilisation judicieuse de l’humour – l’auteur utilise fort à propos le comique de situation, en jouant sur l’aphasie de son père ou l’incongruité de certains moments – pour dédramatiser les événements qui touchent sa famille. De cette façon, l’album parvient à son but : montrer comment un accident recompose radicalement le centre de gravité de la famille et les relations inter-personnelles, jusqu’alors franchement distendues. En effet, Cookie et son père n’ont jamais été aussi proche qu’après l’accident de ce dernier, et alors qu’il n’est plus capable d’exprimer correctement ses pensées… Le récit met également en scène la relation entre l’auteur et sa demi-sœur, adolescente au moment de l’accident et perturbée par les événements : comment gérer cette adolescente quand on vit au Canada ? Pour Cookie Kalkair, il faudra faire des choix.

Cookie Kalkair / Steinkis

Le dessin coloré de Cookie Kalkair ôte à ce récit toute la dimension plombante qu’il aurait pu avoir avec un tel sujet. À l’image de la couverture, le dessinateur use de couleurs claires, y compris pour représenter les bulles de dialogue. Le trait exagère l’expressivité des personnages. Habitué à l’art du strip, Cookie Kalkair construit des saynètes souvent drôles et parfois pleine de tendresse, comme celles qui mettent le dessinateur en scène avec sa demi-sœur, qui constitue un protagoniste particulièrement intéressant de cette histoire. Derrière la façade de l’humour, Cookie Kalkair n’hésite pas à se confier, en partageant notamment ses doutes et les effets de la situation sur sa propre vie familiale.

Cookie Kalkair / Steinkis

Récit personnel et plein de vie, en dépit du sujet difficile qu’il traite, Merveilleux est une autobiographie réussie qui témoigne de la résilience d’une famille (aux liens pourtant distendus) confrontée à un accident de la vie.