En équilibre - la critique du film

Résumé : Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances de s’occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...

Critique : Le film est librement inspiré du livre Sur mes quatre jambes écrit par Bernard Sachse (vrai héros du récit qui a même dressé les chevaux dans les longs-métrages et travaillé en tant que Conseiller Technique et Artistique).

Le scénario de Delcourt n’a pas creusé la bataille menée par Bernard Sachse pendant plus de 10 ans avec sa compagnie d’assurances. En équilibre est plutôt du pur cinéma de personnages. Denis Delcourt nous livre un drame social ; avec la chute grave de Marc (Albert Dupontel) comme toile de fond, on assiste à la renaissance personnelle de ce dernier et de Florence (Cécile de France).

Tout au long du film on découvre une véritable transformation chez les deux personnages.

(c) Studio Canal

Dans les premières séquences, Florence s’habille en tailleur noir ; elle se coiffe avec un chignon très serré ; elle est très sérieuse et rigoureuse. Elle est mariée et a deux enfants, en revanche, elle ne s’épanouit pas dans son intimité. Ses collègues la respectent et l’admirent, mais son patron met parfois en cause sa méthode de travail (« un peu douce »). Elle va être amenée à agir sans scrupules.

Lors de son approche avec Marc, petit à petit, ses cheveux seront détachés, ses tenues moins rigides et plus colorées.

Florence va renouer avec sa vieille passion, le piano, abandonné il y a longtemps parce qu’elle avait échoué au Concours du Conservatoire. Elle va aller loin pour aider Marc, mettant en péril son poste.

Grâce à cette rencontre, une histoire d’amour va naître.

Il ne s’agit pas d’un film nostalgique, à l’instar de Lourdes réalisé par Jessica Hausner ou The sessions de Ben Lewis, films où les personnages sont désespérément à la quête d’une vie normale, et où le handicap est le véritable mobile. Marc a perdu l’usage de ses jambes, mais il est têtu, il ne regarde jamais vers le passé, il adore son cheval « Othello » et il va tout faire pour pouvoir le monter. Contrairement à ce que l’on peut croire, le handicap n’est qu’un accessoire à l’histoire. Son histoire d’amour avec Florence va lui conférer de la joie et des forces pour se surpasser. La séquence où Florence va chez Marc pour lui apporter un magnétophone, culminant dans une scène d’amour délicatement mise en scène, est un bel exemple de la sensibilité, de la virilité et de la puissance que dégage le cavalier.

Le réalisateur ne cherche pas à dénoncer le monde des compagnies d’assurances, néanmoins il entrouvre une porte sur les combines, et certaines pratiques sauvages de ce milieu.

Ce long-métrage repose sur ces 3 axes : histoire d’amour naissante, reconquête parallèle et personnelle des personnages ainsi que méchanceté et mauvaise foi des compagnies d’assurances.

Quant au décor, il est soigné, en étant en accord avec une lumière ténue, douce, soulignant à merveille la pluie et le soleil breton.

Au final, le film est joli, délicat, touchant et plein de sensibilité. Le seul regret est de ne pas avoir approfondi la relation entre Marc et ses assistants, à la fois employés et amis, surtout avec son palefrenier. On sort du cinéma avec la conviction et l’espoir que les rêves, à petite ou à grande échelle, peuvent devenir réalité…il suffit peut-être de croire en soi et de rester en équilibre avec soi-même.

Critique de Aida Amasuno Martín