En Nous - Régis Sauder - critique

Résumé : Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de français d’un lycée des quartiers Nord de Marseille, participait à un film avec ses élèves. A partir de l’étude de La Princesse de Clèves, Abou, Morgane, Laura, Cadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent aujourd’hui, les souvenirs se mélangent aux récits de leur vie et des obstacles à surmonter. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, d’égalité et de fraternité ? « Je sais bien qu’il n’y a rien de plus difficile que ce que j’entreprends. », cette phrase du roman trouve plus que jamais écho en eux. En nous.

Critique : L’Éducation nationale républicaine a beau être imparfaite et largement critiquable, elle n’en demeure pas moins le moyen premier par lequel tout citoyen parvient à se construire socialement et à conquérir son indépendance et sa liberté. Emmanuelle s’en est largement persuadée et a décidé d’enseigner le Français dans les quartiers Nord de Marseille, afin d’aider ses élèves à s’arracher de leurs conditions sociale et culturelle. Rivaliser avec les bourgeois et les cadres supérieurs implique de maîtriser, le mieux possible, la langue française et la grande littérature francophone, c’est un fait. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi se battre, lutter, travailler, persévérer, et c’est cela que nous offre le documentaire de Régis Sauder, porté par l’énergie de l’espérance.

Pendant une heure et demi, la caméra filme le mouvement : le mouvement de jeunes hommes et de jeunes femmes et qui n’attendent rien d’un système Français prétendument au chevet des petites gens. Ils se débrouillent seuls, de leur côté, et s’en sortent. Par leur travail, leur pugnacité, mais surtout leur capacité formidable à envoyer paître le monde. À l’emmerder, littéralement. Si le système élitiste ne veut pas d’eux, alors, ces personnes dignes, courageuses et pleines d’intelligence se réalisent elles-mêmes, s’intègrent dans la société Française sans pour autant renier leurs origines, les cultures différentes qui les nourrissent et les font hommes et femmes. « La culture appartient à tout le monde » affirme l’une d’entre elles. Nous ne pouvons qu’approuver ses dires.

Régis Sauder appréciant le mouvement des êtres humains, qui investissent la société et le monde, il fixe l’objectif de sa caméra sur les corps qui bougent, les bouches qui parlent. Le réalisateur aime écouter, laisser libre cours aux monologues, aux tirades, aux dialogues, jusqu’à s’effacer malgré les gros plans sur les visages.

Le dispositif documentaire emprunterait presque à la littérature naturaliste (la laideur en moins), observant les interactions des personnes avec le milieu dans lequel ils évoluent. Mais Régis Sauder va plus loin : à travers les portraits et les témoignages de ses protagonistes, c’est toujours le même message d’espoir et d’optimisme qu’il délivre aux jeunes générations : l’avenir vous appartient, il ne tient qu’à vous de vous en emparer.