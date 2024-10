Eurydice - Lou Lubie, Solen Guivre - la chronique BD

Résumé : Une procession funéraire arrive dans la ville des dieux. L’occasion pour Calliopé de gagner quelques sous pour subvenir à ses besoins et à ceux de son rêveur de frère, Orphée. Surtout que ce dernier a ramené une des membres de ce convoi, Eurydice. Une jeune femme très secrète qui découvre pour sa plus grande stupeur la Cité de Papiers ...

Critique : Nous sommes face à une réécriture d’un des plus beaux mythes grecs, celui d’Orphée et d’Eurydice, l’une des plus belles histoires d’amour qu’il nous ait été donné de lire… Le mythe est ici revu par la plume de Lou Lubie (qui vient de remporter le Prix Ouest-France / Quai des Bulles pour Racines), autrice qui s’était déjà illustrée dans l’explication de contes avec Et à la fin ils meurent ou sur des phénomènes de société avec Comme un oiseau dans un bocal. Nous pourrions citer la bibliographie complète de cette artiste tant son travail nous a plu. Mais revenons plutôt dans notre désert …

Car c’est là que les autrices ont choisi de nous faire commencer. On y découvre un jeune homme qui chante son bonheur d’être libre à l’immensité aride qui s’offre à lui. C’est à ce moment qu’Orphée va faire la connaissance d’une jeune femme très secrète, Eurydice. Nous ne savons que peu de choses sur elle, hormis qu’elle est venue en compagnie d’une procession funéraire avec en tête une idée bien précise…

© Éditions Delcourt, 2024 —Lubie, Guivre

Dès les premières pages, nous savons que ce récit sera poétique, avec la beauté de la double page de titre et la façon dont Solen Guivre a choisi de représenter le don d’Orphée, qui est absolument magnifique ! Et ce qui suit ne nous a pas déçu... Car, si les planches de l’illustratrice sont magnifiques, le scénario n’est pas en reste. Invoquant plusieurs figures mythologiques pour servir ses idées, l’autrice nous fait découvrir une cité des Dieux, cité de rêves et d’espoir, qui n’est peut-être pas aussi idyllique qu’on ne le dit et qui pourrait bien s’avérer n’être qu’un théâtre d’ombres et de papier…

© Éditions Delcourt, 2024 —Lubie, Guivre

À la tête de cette cité se trouve un homme étrange, Pygmalion. Homme industrieux qui souhaite faire passer son profit avant l’intérêt de ses concitoyens. Les parallèles avec notre société sont évidents. Encore un mythe dont l’actualité est saisissante. Elle invoque également le mythe de la muse Calliopé, ici sœur d’Orphée, dont nous avons particulièrement aimé le traitement. Dans cette histoire Calliopé est une danseuse qui n’accepte pas son corps et qui craint d’être remplacée car elle ne correspond pas aux standards, aux exigences, du maître. Le parallèle entre Orphée, idéaliste en quête de liberté, et Calliopé, plus prosaïque et responsable, qui permet d’ailleurs, par ses sacrifices, à ce petit-frère adoré de vivre comme il l’entend, est particulièrement intéressant.

Une relecture empreinte de modernité, évoquant tout autant le remplacement de l’homme par la machine, les questions autour du corps, l’importance et le pouvoir du choix. Autant de thèmes essentiels qui prouvent qu’un mythe vieux de deux millénaires peut encore résonné d’actualité quand il est traité avec le brio dont Lou Lubie et Solen Guivre ont fait preuve ! Une bande dessinée qui nous a interrogé et surtout, qui nous a touché.