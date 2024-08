FCA 2024 : programme du Festival cinémas d’Afrique de Lausanne

© FCA Lausanne

News : Ce sont vingt-cinq pays qui seront représentés à Lausanne, du 15 au 18 août. À travers des courts-métrages, des longs, des documentaires et de la fiction, la programmation généreuse du FCA permettra de se balader dans tous les coins de l’Afrique, de brasser sa richesse et sa diversité culturelle.

Les plus attachés au réel jouiront d’une large palette de documentaires. Les mordus de fiction sillonneront les salles en plein air ou au frais, à la recherche des comédies ou des drames qui nourriront leur imaginaire. Pays à l’honneur, le Kenya dévoilera le résultat de son exceptionnel dynamisme avec sept œuvres, dans lesquelles réalisateurs et réalisatrices travaillent la question mémorielle, comme Zippy Kimundu et Meena Nanji dans Our Land, Our Freedom (2023), ou nous racontent des tranches de vie en court et en long format, comme pour la clôture du Festival, qui laissera Mahad Ahmed et Vincenzo Cavallo nous conter l’histoire des Bufis, ces rêveurs somaliens qui, réfugiés au cœur de l’immense Nairobi, inventent les scénarios les plus fous pour tenter de rejoindre l’Amérique.

La grande Histoire du cinéma n’est pas en reste, avec quelques restaurations qui nous ramèneront au siècle précédent, chez l’influent Sénégalais Ousmane Sembène, et son Camp de Thiaroye (1988) ou encore chez Sarah Maldodor avec Sambiganza (1972), considérée comme une figure de proue du cinéma africain, entre autres choix.

Les amateurs d’expériences qui sortent du cadre purement cinématographique n’auront pas d’excuse. Ils pourront suivre les expérimentations en réalité virtuelle de trois courts, qui nous immergeront au Sénégal et en Namibie, présentés en collaboration avec le Festival Panafricain du Cinéma et de l’Audiovisuel de Ouagadougou, vibreront pour le groupe de rock maghrébin El Mizan, puis iront danser au rythme des DJ qui prendront place après les projections.

Enfin, les ateliers attireront l’attention, en particulier Noircir Wikipédia, qui propose de combler les lacunes et corriger les biais éventuels de la plus grande encyclopédie au monde quant au continent africain et son Histoire.