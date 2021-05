Fenêtres sur le Japon – Eric Faye - critique du livre

Résumé : {Fenêtres sur le Japon} nous dépeint la culture et l’histoire de ce pays par l’analyse de livres et de films japonais.

Critique : Cet ouvrage nous offre deux plaisirs. Le premier, celui de parcourir cinquante livres et films japonais, qui ne sont pas forcément des classiques. Si nous avons vu ou lu certains d’entre eux, d’autres restent totalement inconnus. En même temps, nous découvrons ces romanciers ou cinéastes et leur vision précise de leur terre d’origine. Des hommes et des femmes qui ont utilisé l’art pour toucher des points sensibles.

Et avec le plaisir de la découverte, nous vient forcément l’envie d’aller voir ou lire toutes ces pépites dont Eric Faye nous parle. Il aborde les connus Yasujiro Ozu, Yukio Mishima ou encore Mikio Naruse et Kamo no Chomei. Mais il se penche aussi sur Yoko Ogawa, Masao Yamakawa, Kon Ichikawa et tant d’autres, moins renommés.

Le second plaisir, lui, vient de l’approche de l’"Empire du soleil levant". L’auteur, en effet, a choisi des œuvres qui évoquent certains aspects de l’histoire ou de la culture japonaise. Sont abordés bien sûr la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire, mais aussi le voyage, sur l’archipel ou en-dehors de celui-ci, l’exclusion des ethnies qui habitaient ces îles avant l’arrivée du peuple nippon, l’éclatement de la bulle financière dans les années quatre-vingt dix, l’identité et de nombreux autres sujets. Le regard sur l’œuvre se double donc d’un regard sur le Japon, qui s’arrête souvent sur des thèmes dont on parle peu. On prend ainsi conscience des qualités et des défauts d’un monde totalement différent du nôtre. Et là encore, ces observations nous donnent envie d’en apprendre plus.

Le style léger est convivial et l’auteur ne se pose pas en expert qui partage avec nous, mortels incultes, un savoir opaque. Bien au contraire, Eric Faye écrit simplement comme il nous parlerait. Il a l’honnêteté de dire à quel moment l’interprétation qu’il donne est uniquement la sienne. Il ne prétend pas nous dévoiler le sens absolu des films, des romans ou des nouvelles présentés, mais il nous propose des clés. Elles ont l’avantage de nous ouvrir des fenêtres et nous laissent voir sous un autre angle cette contrée lointaine, à la fois fascinante et effrayante.

Fenêtres sur le Japon porte admirablement bien son titre. Chaque chapitre forme, effectivement, une fenêtre sur ce pays. Et nous voilà collés à la vitre, intrigués, attirés et en même temps étonnés par une culture millénaire dont, finalement, les erreurs la rapprochent de la nôtre.