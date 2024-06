Festival d’Annecy 2024 : la cérémonie de clôture et le palmarès

Crédit : Regina Pessoa

News : Après une semaine riche de centaines de courts et longs-métrages, la quarante-huitième édition du Festival International du Film d’Animation d’Annecy s’est achevée ce samedi 15 juin 2024. L’événement a accueilli quelques 17000 accrédités de plus de cent nationalités différentes. Preuve que le cinéma, et particulièrement le cinéma d’animation, continue de fédérer partout sur la planète.

Entrecoupée de courts-métrages savoureux et des plus belles images d’ambiance de ces sept derniers jours, la cérémonie de remise des prix a mis à l’honneur des œuvres variées et des cinéastes issus de tous les horizons du monde. Voici le palmarès officiel :

Dans la catégorie longs-métrages :

Cristal du long métrage : Memoir of a Snail d’Adam Elliot

Prix du jury : Flow de Gints Zilbaldodis

Prix Paul Grimault : Totto-Chan : La Petite fille à la fenêtre de Shinnosuke Yakuwa

Prix du public : Flow de Gints Zilbaldodis

Prix Fondation Gan à la Diffusion : Flow de Gints Zilbaldodis

Grand prix contrechamp : El Sueño de la sultana d’Isabel Herguera

Prix du jury Contrechamp : La Vie en gros de Kristina Dufková

Dans la catégorie courts-métrages :

Cristal du court métrage : Percebes d’Alexandra Ramires et Laura Gonçalves

Prix du jury pour un court métrage : La voiture qui est revenue de la mer de Jadwiga Kowalska

Prix du public du court métrage : Hurikan de Jan Saska

Prix Alexeïeff-Parker : Beautiful Men de Nicolas Keppens

Prix Jean-Luc Xiberras de la première œuvre : [S] de Mario Radev

Prix du film Off-Limits : Glass House de Boris Labbé

Dans la catégorie Films de télévision et de commande :

Cristal pour un film de commande : Opener 2023 de Will Anderson

Cristal pour une production TV : Une guitare à la mer de Sophie Roze

Prix du jury pour un film de commande : Ted-ED "How Did South African Apartheid Happen, and How Did it Finally End ?" d’Aya Marzouk

Prix du jury pour un spécial TV : Lola et le Piano à bruits de Augusto Zanovello

Prix du jury pour une série TV : La Vie de château "Le Fantôme de Versailles" de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

Dans la catégorie Films de fin d’études :

Cristal du film de fin d’études : Carrotica de Daniel Sterlin- Altman

Prix du jury : Pubert Jimbob de Quirijn Dees

Prix Lotte Reiniger : Maatitel de Govinda Sao

Dans la catégorie VR :

Cristal de la meilleure œuvre VR : Gargoyle Doyle d’Ethan Shaftel