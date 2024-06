Festival d’Annecy 2024 : la présentation du Robot Sauvage

News : Ce fut l’une des quelques séances événements du Festival d’Annecy 2024, qui s’est achevé ce samedi 15 juin : les premières bandes-annonces du Robot sauvage, dernier-né du Studio DreamWorks, étaient déjà diffusées dans les salles de cinéma, provoquant toutes les attentes et spéculations sur ce qui s’annonce être l’un des films d’animation majeurs du dernier trimestre de l’année.

Pour fêter son trentième anniversaire comme il se doit, DreamWorks a choisi le Festival International du Film d’Animation d’Annecy et en a profité pour présenter à une salle comble quelques images du robot Roz et de son ami Brightbill, une jeune oie mâle à qui elle va apprendre à voler pour sa première migration.

Copyright DreamWorks

Le réalisateur Chris Sanders raconte que son équipe et lui ont cherché à créer un univers naturel et sauvage aussi réaliste que possible, débarrassé de toute fioriture, afin de marquer le contraste entre la condition matérielle (physique) du robot et l’environnement dans lequel il évolue et auquel il n’est évidemment pas du tout adapté.

Ce qui intéresse particulièrement Sanders dans cette histoire, c’est l’empathie et la profonde gentillesse dont fait preuve Roz à l’égard des animaux qu’elle côtoie et alors même qu’elle n’est pas humaine. Certes, elle a été conçue pour rendre service et faciliter la vie de ses clients, mais tout porte à croire que sa bonté va bien au-delà des lignes de code de son programme.

Si les quelques extraits présentés nous ont donné l’eau à la bouche, nous n’en savons pas beaucoup plus, si ce n’est que les équipes semblent avoir une tendresse particulière pour cette œuvre apparemment singulière dans la filmographie de DreamWorks.