Festival Regards Satellites 2025 : la programmation

Résumé : Héritier des Journées cinématographiques dionysiennes, Regards Satellites conserve cette ambition d’un cinéma engagé tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur les luttes sociétales, les cinématographies minoritaires et les approches inclusives. Sous l’impulsion de cette refonte, ce festival offre un lieu où les regards périphériques se rencontrent et s’entrelacent, questionnant les récits dominants pour en proposer de nouveaux.

News : La programmation mise sur un équilibre entre des talents émergents et des figures historiques, entre des œuvres déjà consacrées et des films encore en quête de leur public. Des histoires vibrantes des périphéries brésiliennes d’Adirley Queirós, Joana Pimenta et Lincoln Péricles à l’hommage à Sarah Maldoror, le festival célèbre les voix audacieuses qui enrichissent la diversité cinématographique.

Nouveauté 2025, Regards Satellites lance sa compétition de premier ou deuxième films indépendants internationaux en avant-première ou inédits. Certains bénéficieront de la présence de la réalisatrice ou du réalisateur.

Baby de Marcelo Caetano (Brésil)

Else de Thibault Emin (France)

Family Portrait de Lucy Kerr (Etats-Unis)

Malu de Grégory Freire (Brésil)

Rock Bottom de Maria Trénor (Espagne)

Toxic de Saulé Bliuvaité (Lituanie)

Under the Volcano de Damian Kocur (Pologne)

Wet Monday de Justyna Mytnik (Polonge, Estonie, République tchèque)

Trois prix seront décernés :

Prix Université des Créations / Paris VIII : décerné par un jury d’étudiant.e.s, en partenariat avec Culture News, ce prix inclut une aide à la distribution. Il célèbre l’alliance entre le festival Regards Satellites, la Ville de Saint-Denis et l’Université des Créations / Paris VIII.

Prix SensCritique / Regards Satellites : remis par l’équipe de SensCritique

Prix du Public Xenia : Les votes du public détermineront ce prix.

Une séance « coup de cœur » sera présentée par les jeunes ambassadeurs du dispositif Cinémas 93, un programme d’accompagnement cinéphilique pour les 15-25 ans en Seine-Saint-Denis, soutenu par le CNC et le Département de la Seine-Saint-Denis.

Les prix seront remis le 9 février à 19h30, lors de la cérémonie de clôture, avant la projection du film de Pia Marais Transamazonia

Hommages, focus et rencontres se multiplieront. Tout d’abord à Sarah Maldoror, cinéaste révolutionnaire. Sarah Maldoror a vécu trente ans à Saint Denis et était une fidèle spectatrice du cinéma l’Ecran. Aussi le 5 février, la ville de Saint-Denis donnera son nom à la grande salle, tandis qu’une rétrospective de son œuvre se prolongera du 5 au 9 février.

Les films d’Adirley Queiros, Joana Pimenta et Lincoln Péricles rendront compte de la société brésilienne. Seront également proposés au public des classiques américains restaurés, une rencontre avec le cinéaste kirghize Aktan Arym Kubat, un focus du cinéma indépendant américain, et un autre sur le cinéma coréen.

Enfin, du 3 au 6 avril à l’Écran de Saint-Denis, puis le 7 avril à la Cinémathèque français, en partenariat avec la Mostra de Cinema de Tiradentes, une dizaine de titres significatifs, majoritairement des longs-métrages inédits en France, et une séance dédiée aux courts-métrages, seront l’occasion de revenir sur vingt ans de cinéma brésilien fauché et inventif, trop méconnu sous nos latitudes.