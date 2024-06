Baby - Marcelo Caetano - critique

Résumé : À sa sortie d’un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul et à la dérive dans les rues de São Paulo, sans nouvelles de ses parents ni ressources pour commencer une nouvelle vie. Lors d’une visite dans un cinéma porno, il rencontre Ronaldo, un quadragénaire qui lui enseigne de nouvelles façons de survivre. Peu à peu, leur relation se transforme en passion conflictuelle, oscillant entre exploitation et protection, jalousie et complicité.

Critique : Il s’agit du second long métrage de Marcelo Caetano, après Corpo Elétrico (2017). Titulaire d’un diplôme de sciences sociales, le cinéaste avait travaillé sur plusieurs films en tant qu’assistant réalisateur et directeur de casting, dont Aquarius et Bacurau de son compatriote Kleber Mendoça Filho. Coécrit avec Gabriel Domingues, le scénario de Baby réussit à éviter tous les écueils, dont ceux du misérabilisme et du film à thèse. Sorti d’un centre de détention pour mineurs (on ne connaîtra pas le motif de sa condamnation), Wellington comprend vite que sa famille a souhaité couper tout contact avec lui. Il rejoint un temps sa bande de potes marginaux de la communauté queer de São Paulo, avant de s’enticher de Ronaldo, quadragénaire se prostituant dans des cinémas porno et autres lieux, et arrondissant ses fins de mois par une activité de dealer. Entre les deux hommes, le coup de foudre est presque évident. S’ensuit une relation ambigüe, entre amour sincère et toxique, complicité et manipulation, partage et domination. La première qualité du film de Caetano est le sens de la nuance. Si chacun a ses raisons, comme aurait dit Renoir, Caetano se refuse autant à juger ses personnages qu’à cautionner leur comportement. Ainsi, les rapports entre Ronaldo et Wellington, qui se trouvera le pseudo de Baby, peuvent être l’objet de multiples interprétations se complétant, d’autant plus qu’entre ces deux-là, l’adage de Truffaut « Ni avec toi, ni sans toi », formulé au dénouement de La femme d’à côté, se vérifie aisément.

João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro © 2024 Cup Filmes / Épicentre Films. Tous droits réservés.

Efficace et limpide, le récit est doublé d’une réflexion pertinente sur les familles d’adoption et recomposées, Baby trouvant un véritable refuge chez l’ex-compagne de son amant, elle-même en couple avec une coiffeuse bienveillante, le jeune homme trouvant même un pseudo-demi-frère en la personne de l’ado qui n’est autre que le fils de Ronaldo, ce qui n’empêche pas Baby de sa rapprocher de sa tante et de sa cousine pour tenter de retrouver l’affection de sa mère… Écrit à une période où l’extrême droite familialiste était au pouvoir au Brésil, le script de Baby est donc d’une réelle audace. Adoptant un style semi-documentaire pour filmer la ville, caméra cachée si besoin, Marcelo Caeteano n’oublie pas d’harmoniser la forme avec le fond, la mise en scène dynamique étant en cohérence avec le besoin de bouger des protagonistes. Il précise ainsi dans le dossier de presse : « Cette idée de mouvement est liée à la situation de mes personnages qui ne sont pas établis socialement. Ronaldo est un peu comme un train. Il incarne cette force, ce moteur, cette énergie qui le pousse en avant. Il n’a pas beaucoup de problèmes avec son passé, il avance toujours. Il apprend la résilience à Baby, parce que ce dernier porte des cicatrices et des traumas depuis son adolescence. Ronaldo lui apprend à aller de l’avant, à cesser de vivre dans le passé. L’apprentissage du mouvement, un mouvement vers l’avenir, se superpose à l’apprentissage du couple. Dans le film, il y a des mouvements émotionnels très forts ».

João Pedro Mariano © 2024 Cup Filmes / Épicentre Films. Tous droits réservés.

Baby transcende donc les clichés des productions LGBTQIA+ (dolorisme, pittoresque, scènes érotiques) pour proposer une vision troublante et singulière des rapports affectifs. Sa démarche fait ainsi écho à plusieurs œuvres marquantes du genre, du Droit du plus fort de Fassbinder à Ronde de nuit d’Edgardo Cozarinsky, en passant par L’homme blessé de Patrice Chéreau et Happy Together de Wong Kar-wai. Présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2024, Baby a été récompensé par le Prix de la Révélation pour l’acteur Ricardo Teodoro. Son interprétation de Ronaldo est remarquable mais on peut regretter que son jeune partenaire João Pedro Mariano, au magnétisme indéniable, n’ait pas été associé à la distinction.