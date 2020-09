Fille, Femme, Autre - Bernardine Evaristo - critique du livre

Critique : Grande Bretagne. Quelque part entre Newcastle et Cornwall, ou encore Londres. A cheval entre le vingtième siècle et les balbutiements d’un vingt-et-unième siècle en pleine mutation, oscillant entre des mouvements tels que MeToo ou encore BlackLivesMater.

Voici le contexte spatio-temporel de ce roman, dépourvu de toute ponctuation comme pour mieux évoquer le souffle émancipatoire des onze femmes et du trans qui en sont les personnages.

Chacun.e a traversé les frontières et le temps, mais chacun.e s’est confronté.e aux limites des castes d’une société britannique normalisée et sectaire. Le roman balaie cent-vingt ans et le lecteur notera heureusement que l’Angleterre de 2020 n’est plus celle des années 60 !

L’autrice de ce récit incomparable, Bernardine Evaristo, est née en 1959 à Eltham d’un père nigérian et d’une mère anglaise, d’origine irlandaise. Elle est la deuxième femme, après Margaret Atwood, à avoir obtenu le prestigieux prix Man Booker Prize et la première lauréate noire à l’avoir décroché.

Dans Fille, Femme, Autre, le lecteur surfe avec attendrissement et parfois compassion entre les destins de ces douze femmes attachantes qui se démènent dans leur vie respective, rebelles et contestataires parfois, mais toujours ardentes et téméraires. A n’en point douter, il s’attachera davantage à l’une d’entre elles - ou peut-être à plusieurs -, comme Yazz par exemple, femme fougueuse et quelque peu marginale ou encore Shirley, future Mrs King, brillante enseignante des sciences de l’éducation, ou encore à Pénélope, femme de quatre-vingts ans qui, dans les années 80, s’efforçait avant tout à ne pas ressembler à ce qu’elle était !

Ce texte, aux allures de fiction expérimentale, aborde avec élégance et sans aucune ostentation plusieurs thèmes tels que la classe, la race, le genre, l’autre ou encore la couleur de peau et l’héritage.

Le lecteur s’y reconnaîtra peut-être en parcourant les destins de ces onze femmes, presque toutes noires qui, toutes sans exception, se lancent des défis contemporains pour bâtir ensemble l’édifice fragile des émancipations et lutter contre bon nombre de stéréotypes.

On peut dire qu’il s’agit d’un livre roman jubilatoire à plusieurs niveaux, tantôt fougueux et jouissif, tantôt apaisant et profondément attachant, grâce à ses personnages qui se démènent bec et ongles pour triompher tous à leur manière.

Dans ce roman, Bernardine Evaristo est une poétesse à la plume acerbe et brillante : elle a su mettre au monde des protagonistes qui resteront longtemps dans nos mémoires. Aucun misérabilisme dans son ouvrage autour de la condition de la femme noire victimisée ou marginalisée. Bien au contraire ! Les protagonistes de Bernardine Evaristo sont vivantes, ostentatoires et combattantes. Elles habitent en Angleterre et le lecteur constatera vite que chacune évolue incontestablement de façon plus fluide, moins "rigide" qu’en France.

"Fille, Femme, Autre" est le huitième livre de Bernardine Evaristo. Puisse-t-elle continuer ainsi sur sa lancée et emporter le lecteur dans ce souffle hautement positif qui est le sien...