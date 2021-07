Fisherman’s Friends - Chris Foggin - critique

Résumé : Danny, un producteur de musique londonien branché, se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.

Critique : En 1995, dix pêcheurs originaires de Port Isaac, en Cornouailles, prennent l’habitude de se retrouver pour entonner des chants marins, ce qui leur permet de réunir des fonds pour des œuvres de charité. Ils donnent ainsi naissance au groupe Les Fisherman’s Friends. En 2010, ils sont repérés par le label Island Records qui leur fait signer un contrat d’un million de livres sterling. Leur album Port Isaac’s Fisherman’s Friends devient disque d’or et permet à ces chanteurs amateurs de devenir le premier groupe folk traditionnel à figurer dans le top 10 britannique. Cette histoire vraie, aux allures de conte de fées, pourrait facilement se couler dans le moule du cinéma social à l’anglaise, rendant gloire à ces anonymes qui, ignorés par la société, trouvent une expression artistique pour se faire entendre. Peter Cattaneo nous en avait fait une épatante démonstration avec The Full Monty en 1997, puis avait récidivé plus modestement, mais néanmoins honorablement, avec le récent The Singing Club.

Mais cette fois, l’accumulation de poncifs et le manque criant de nuances qui envahissent peu à peu le récit nous indiquent vite que Fisherman’s Friends n’a que peu de chances d’atteindre le niveau d’excellence de ses prédécesseurs. L’opposition systématique et insistante entre les financiers arrogants et ingrats d’un label musical londonien et ces malheureux pêcheurs mal dégrossis, certes soumis à des conditions de vie pénibles, mais bienheureux détenteurs d’un savoir-faire ancestral et de valeurs méprisées par ces citadins condescendants, coupe court à toute possibilité d’authenticité. Le scénario, assaisonné de dialogues et de gags faciles, quand il ne s’égare pas dans des leçons de morale d’un autre temps, s’alourdit sans vergogne d’une histoire d’amour cousue de fil blanc entre la fille d’un pêcheur et un membre repenti de la maison de disques.

Pourtant, au milieu de ce naufrage sans fin, surgissent quelques îlots de beauté naturelle : ici, un port croquignolet adossé à une falaise éclairée de mille nuances de tons bleus et verts, là des ruelles pavées, où les herbes folles ont repris leurs droits, apportent quelques instants de fraîcheur à cette fable manichéenne qui en manque tant.

Tel un navire en perdition, le long métrage louvoie entre réalisme social, film musical et comédie romantique, sans jamais trouver son port d’attache, laissant sur le quai des spectateurs déconcertés par ce voyage inabouti.