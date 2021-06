Flaubert itinéraire d’un écrivain Normand - Stéphanie Dord-Crouslé - chronique du livre

Résumé : Né à Rouen en 1821, Flaubert n’aura de cesse dans ses ouvrages de lui rendre hommage dans ses ouvrages alors même que ses voyages le porteront de Paris à l’Orient.

Critique : Alors que Gustave Flaubert est une figure tutélaire du paysage littéraire français, mais aussi mondial, la Seine-Maritime, département de naissance de l’auteur, célèbre cette année le bicentenaire de sa naissance.

Expositions, conférences, mais aussi parcours dans les parcs et jardins : la ville de Rouen et ses alentours proposent aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’écrivain.

Avec cet ouvrage, aux allures de guide, Stéphanie Dord-Crouslé propose une cartographie de la Normandie, à l’aune de Flaubert. En partant de "la ville aux cent clochers", l’autrice les premières années de "l’enfant terrible de Rouen", son parcours scolaire avec des photographies des lieux qu’il fréquenta, des extraits de lettres, mais aussi des dessins de jeunesse. Elle poursuit son évocation, en parlant bien sûr de Croisset, la commune où l’artiste résidait, où il a écrit la majorité de ses ouvrages. C’est l’occasion pour le propos d’évoquer les habitudes de travail du romancier.

Pourtant, si Flaubert semble à ce point attaché à son département, cette affection ressemble parfois à une malédiction et il le dit d’ailleurs lui-même dans une lettre à Louise Colet : il a "au fond de l’âme le brouillard du Nord [qu’il a] respiré depuis [s]a naissance". La Seine-Maritime est ancrée/encrée en lui et lui servira d’ailleurs à de nombreuses reprises de toile de fond pour ses romans, qu’il s’agisse de Madame Bovary, ou même de Bouvard et Pécuchet, dont la topographie mentionne Etretat, le pays de Caux ou Ry, qu’il s’agisse aussi des mœurs de ce département.

Toutefois, Stéphanie Dord-Crouslé souligne que l’auteur a parfois quitté la Normandie pour Paris, mais aussi pour voyager en Orient, comme beaucoup d’artistes de son époque, ce qui lui permettra d’écrire son Voyage en Orient, dans lequel il évoque la Grèce, l’Egypte, l’empire Ottoman.

Cet ouvrage de Stéphanie Dord-Crouslé est une propédeutique parfaite à l’œuvre de Flaubert et permettra aux moins connaisseurs de l’homme de venir à sa rencontre et plus généralement à la rencontre de sa production artistique. A la fois biographie et document d’archive, Flaubert, Itinéraire d’un écrivain Normand constitue l’ouvrage parfait à lire, en guise d’introduction aux événements proposés par la région, car il apporte précisions et détails précieux, pour comprendre au mieux "l’enfant terrible de Rouen".

Toutes les informations et les détails concernant chacun des événements sont disponibles sur le site internet http://flaubert21.fr/fr