Fleurs aimées : entre peinture et poésie - Collectif - critique du livre

Résumé : {Ce florilège de poèmes et de peintures suit un principe simple : chaque poème est illustré par une œuvre qui lui répond, par des correspondances tantôt évidentes, tantôt discrètes, dont nous souhaitons qu’elles mettent en valeur la couleur, l’atmosphère du texte qui l’accompagne. Si les fleurs en sont le thème principal, des poèmes dédiés aux saisons permettent aussi d’en retrouver l’essence. Le temps d’une année, de quatre saisons, cette anthologie (au sens propre, en grec ancien, de « collection de fleurs / action de cueillir des fleurs ») ne prétend pas épuiser un sujet aussi foisonnant, mais espère en proposer un aperçu sensible et personnel, et réussir à capturer les parfums fugaces de ces fleurs sur papier. Poèmes de Guillaume de Lorris, Christine de Pisan, Omar Khayyâm, John Keats, Victor Hugo, Louise Colet, Emily Brontë, Charles Baudelaire, Walt Whitman, Emily Dickinson, Arthur Rimbaud, Renée Vivien, Anna de Noailles, Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Hélène Picard, Rilke… dialoguent avec les œuvres de Hokusai, Tissot, Manet, Redon, Degas, Cézanne, Monet, Renoir, Van Gogh, Bonnard, Vuillard…}

Critique : Tout artiste rêve d’égaler, dans son expression, le patient travail de la nature à être fécond. Si cela est possible, il souhaite créer un chef-d’œuvre remarquable exprimant la quintessence de son art. Avec les fleurs, la vie fait tous ses efforts créatifs pour attirer à elle les pollinisateurs. Cette fertilité flamboyante attire aussi nos regards, ceux des peintres présentés ici, et elle ressemble fort à la fleur de l’esprit qu’est la poésie. Dans leur production, les hommes prennent exemple sur elle pour cultiver ces chairs colorées. Même le sombre mal de Baudelaire a les siennes, Les Fleurs du Mal :

Des meubles luisants,

Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre ;

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Copyright Hazan

Le choix d’une couverture présentant un motif géométrique en cruciforme, façon motif japonisant des malles de Louis Vuitton, cernant des enfants qui allument des lampions parmi les fleurs, ne semble pas tout à fait adapté à traduire la richesse du contenu. Le livre ne donne pas à voir la nature par le trou de la serrure !

Le choix et l’assemblage des textes ainsi que des peintures est réellement réussi. Il y a une concordance quasi naturelle entre la plume et le pinceau, entre vers et verts, entre poésie et art graphique. La période littéraire et picturale choisie est celle du dix-neuvième siècle jusqu’avant la Seconde Guerre mondiale. L’association des œuvres est bien ancrée dans notre patrimoine culturel. Les plus célèbres figures européennes de nos arts sont invitées à dialoguer, comme s’il était évident que cette question de l’amour des fleurs et de la poésie n’avait réellement de sens que dans une époque passée, idéalisée, plus que dans notre monde moderne industrialisé. On espère que l’avenir démentira cette impression et qu’une suite sera donnée à cet ouvrage, en associant les œuvres du vingt-et-unième siècle, les fleurs et l’amour qu’elles nous inspirent.

A lire et à voir, car l’intention est belle.