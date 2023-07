Master Gardener - Paul Schrader - critique

Résumé : Narvel est un horticulteur dévoué aux jardins de la très raffinée Mme Haverhill. Mais lorsque son employeuse l’oblige à prendre sa petite-nièce Maya comme apprentie, le chaos s’installe, révélant ainsi les sombres secrets du passé de Narvel…

Critique : Scénariste de quelques-uns des meilleurs Scorsese (Taxi Driver), Paul Schrader est également un réalisateur important bien qu’inégal, marqué par le thème du déchirement intérieur et de la difficulté à se libérer de ses démons. Master Gardener se présente comme le troisième volet d’un triptyque de la rédemption, après First Reformed et The Card Counter. Le film peut être considéré comme un sommet de son œuvre. Pourtant, le premier quart d’heure pouvait laisser présager le produit à Oscars tendance « cinéma faussement indépendant », avec dialogues édifiants sur la beauté des jardins à travers les époques et styles, et confrontation entre personnages que tout semble opposer en apparence. La dame mûre et son jardinier seraient-ils une variante de Miss Daisy et son chauffeur ? Et quand débarque dans la propriété une jeune femme déboussolée et indifférente, on comprend vite que l’expert en fleurs lui redonnera le goût à la vie en lui transmettant son art, conformément à la sagesse hollywoodienne.

Et pourtant, Master Gardener n’est rien de tout cela et déjoue les attentes… même si l’on s’attendait à ce que Schrader ne se laisse pas tenter par les sirènes de l’académisme. Aussi complexe et torturé que le personnage de Nick Nolte dans Affliction, Narvel ne cesse de penser à son passé, au même titre que celui Oscar Isaac dans The Card Counter. À l’ancien militaire n’ayant pas les mains propres succède ici un ex-fasciste, dont une série de brefs flash-back révèle l’expérience néo-nazie, et qui garde les stigmates de ce passé par une série de tatouages effrayants, connue de sa patronne, mais que ne soupçonne pas la jeune Maya qui n’est pas insensible à son charme. Doté d’un scénario audacieux, complexifié par une trame policière, le métrage est d’abord fascinant dans son traitement du rapport entre Narvel et ces deux femmes, l’une pouvant être sa mère, et l’autre sa fille. Sa difficulté à rompre avec un passé qu’il déteste est également montrée avec beaucoup de tact, par l’alternance de non-dits et de passages explicatifs. Et l’histoire réussit, sans discours démonstratif, à mettre en avant la possibilité d’évolution morale d’un homme transfiguré, même si une scène de justice individuelle apporte l’ambiguïté et la nuance nécessaires pour troubler et désorienter (dans le bon sens du terme) le spectateur.

Par ailleurs, Schrader n’est pas seulement un scénariste inspiré passé derrière la caméra. Sa mise en scène, fluide et efficace, élégante et dépouillée à la fois, contribue fortement à la fascination de cette œuvre qui bénéficie aussi du travail des collaborateurs artistiques et techniques, dont le directeur photo Alexander Dynan. Enfin le cinéaste dirige à merveille Joel Edgerton et Sigourney Weaver. « Je voulais quelqu’un qui ait un peu de Robert Mitchum, c’est-à-dire avec qui vous ne voudriez pas vous battre dans un bar ». Le choix s’avère être judicieux et l’acteur, que l’on avait notamment remarqué dans Loving de Jeff Nichols, livre une prestation admirable. Quant à l’ex-star d’Alien, elle déploie un jeu dramatique qu’elle n’avait pas manifesté depuis La jeune fille et la mort de Polanski.