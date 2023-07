Florilège – Li Bai - critique du livre

Résumé : L’ouvrage présente cent poèmes de Li Bai. Le lettré itinérant évoque l’amitié, la femme, l’ivresse, son époque et les temps plus anciens, ainsi que la vanité des choses.

Critique : Cent poèmes pour avoir un aperçu de l’oeuvre de Li Bai ! Cet homme de lettres du huitième siècle a marqué son temps, tant par son œuvre que par sa mythique amitié avec Du Fu, autre poète connu de cette époque. Si le nom de Li Bai n’évoque rien, la légende de ce poète qui voulut embrasser le reflet de la lune dans un lac et périt noyé est peut-être familière au lecteur. Ce n’est pas ainsi que mourut cet homme, mais c’est par cette anecdote que sa vie est arrivée jusqu’à nous.

En tout cas, ce livre est le parfait moyen pour aller au-delà de la légende. Paul Jacob, dans l’introduction, nous raconte ce que l’on sait de source sûre de la vie de Li Bai.

Et effectivement, on frôle le légendaire, car son parcours est celui d’un chevalier errant, poète amateur d’ivresse, vagabond solitaire, laissant ses femmes et ses enfants pour reprendre la route.

A côté de son existence, ou plutôt intimement mêlée à cette dernière, il y a son œuvre, des centaines de poèmes dont une partie est réunie dans ce recueil. Ils sont classés non par ordre chronologique, mais par thématiques, comme "Les Monts et Les Eaux" ou encore "Le Pays de l’Ivresse". Les textes sont parfois courts, quatre vers synthétisant une idée, une émotion. Parfois plus longs, sur une à deux pages, ces poèmes sonnent différemment à nos oreilles. En effet, on se rend compte que, à moins d’être un sinologue averti, nous n’avons pas la culture, les clés pour saisir les références et les nombreuses allusions contenues dans ces écrits. Heureusement, de multiples notes nous resituent un contexte bien nécessaire.

Ces annotations expliquent aussi les choix de métriques opérés par Paul Jacob. Comment rendre en français la sonorité chinoise ? Assurément, le pari est difficile à tenir.

Respecter la cohérence du nombre de pieds, souvent en doublant celui-ci dans la traduction, assembler les rimes a été tout un travail. Mais on oublie ce labeur au fil de la lecture, alors que les vers sonnent. Parfois, on prend plaisir à la légèreté d’un quatrain, tandis que d’autres fois, on peine à sentir la poésie de ces vers un peu pesants du huitième siècle.

Mais quel beau voyage nous offre ce recueil ! Une plongée dans l’art de Li Bai, parfois classique, parfois originale, toujours étonnante. Et nous appréhendons surtout une autre culture, avec tout ce que peut avoir de magique l’approche d’un rivage inconnu.

Florilège réunit cent poésies de Li Bai, qui datent du huitième siècle de notre ère. De quoi découvrir un autre monde, un autre temps et se laisser porter par les vers d’un vagabond aux semelles de vent.