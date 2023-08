France-Iran : le temps des fascinations - La critique de l’ouvrage

Critique : Le tome 1 de l’ouvrage France Iran : le temps des fascinations porte sur un âge d’or des relations culturelles et diplomatiques entre les deux pays au dix-neuvième siècle. Jean-Claude Voisin réunit les contributions de sept chercheurs à l’analyse de plusieurs phénomènes scientifiques et artistiques au cœur de ces enjeux interculturels pour témoigner de l’influence française sur les évolutions de la société iranienne. Il rend également compte des racines de certaines coopérations et de malentendus contemporains.

L’ouvrage est érudit. Il éclaire sur les relations d’un Iran emblématique des paradoxes de la relation aux progrès scientifiques, technologiques et industriels et des conservatismes traditionnels et nostalgiques d’une Perse éternelle. Pour dresser ce panorama très détaillé, ce premier tome aborde le sens de la négociation, décrite par Thomas Flichy de la Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique de Rennes school of Business, ici auteur d’un article introductif qui dépasse le seul dix-neuvième siècle dans une mise en perspective historique qui permet de bien comprendre les évolutions de ces relations, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours et en comparaison avec la culture afghane. Il aborde également l’impact du Livre des rois de Ferdowski sur la littérature mondiale et tout particulièrement occidentale et française : Helia Tavakoli résume certains passages de sa thèse en abordant cette question à travers des courants d’influence qui empruntent tout autant au genre chevaleresque qu’à une tendance plus classique telle que la poésie de Victor Hugo

L’influence du théâtre de Molière notamment sur la transmission de valeurs d’émancipation féminine reprise à leur compte par des écrivains dramaturges iraniens au 19e siècle : Naiemeh Fallahnejad prolonge son travail doctoral consacré à l’influence de l’esprit moliéresque et des idées des Lumières sur l’intelligentsia iranienne à la fin du XIXème siècle.

La fascination des Chahs de l’époque qâdjâr pour la musique militaire d’inspiration occidentale et spécialement française et le développement de formations d’éducation musicale dans le système universtaire iranien dans un article rédigé par Mehran Pourmandan, un chercheur de la Maison de la Musique d’Iran

Le rôle de Nâsser al-Din Shâh dans l’influence française sur les arts persans, analysé par Sharareh Salehi dont le parcours professionnel fait d’elle l’une des grandes spécialistes des arts persans, de l’architecture islamique et de l’histore de la peinture persane

Le feuilleton de l’aventure archéologique de la France en Perse, par Jean-Claude Voisin

Les rôles d’une forme de diplomatie médicale au plus près du pouvoir central, par Jean-Claude Voisin

Le modèle de l’urbanisme hausmanien ou plus globalement française sur l’architecture iranienne, à travers l’exemple des Shams ol-Emara ou le Palais Sahibqaraniyyeh, dans cet article co-écrit par Sarah Donboli er Shima Nikkhouyemokamel.

Ces études pluridisciplinaires et historiques permettent d’interroger une espèce de diplomatie moins géopolitique qu’artistique et culturelle, dont les figures sont des intellectuels, des commerçants, des hommes de sciences, des artistes, des curieux, … A côté du personnel officiel du Quai d’Orsay, ces personnalités agissent des fois autant, parfois plus pour le rayonnement de la France. Cette diplomatie alternative pouvait tout particulièrement s’appliquer à un régime monarchique sous le charme d’une modernité occidentale dont la France était alors l’un des acteurs incontournables.