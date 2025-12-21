Françoise par Sagan - Alex Lutz - critique

Résumé : L’auteure de BONJOUR TRISTESSE s’est souvent livrée à l’exercice des interviews et entretiens médiatiques avec une touchante et sauvage spontanéité. Caroline Loeb fait revivre son intelligence féroce, sa tendresse caustique, son humour rebelle, à travers une série de confidences, publiées sous le titre : JE NE RENIE RIEN.

Critique : Elle entre sur scène et aucun doute, c’est bien Françoise Sagan qui nous fait face. Avec un réalisme troublant, Caroline Loeb endosse les traits de celle qui connaît la célébrité très tôt avec la publication de son premier roman Bonjour tristesse. La silhouette frêle, la diction saccadée, la coiffure, la cigarette : tout y est.

Séduite par l’impertinence et la profondeur de pensée de Je ne renie rien, recueil d’interviews de la romancière, Caroline Loeb crée Françoise par Sagan au Théâtre du Marais en janvier 2016 et le joue plus de cinq cents fois.

Chronologiquement, à coup de traits d’esprit, elle déroule la vie de cette éternelle optimiste. « Lorsque je revois un film sur Jeanne d’Arc, chaque fois je me dis, c’est idiot, elle va s’en tirer... » plaisante-t-elle. Petite dernière d’une famille conservatrice et aimante, celle qui se nomme encore Françoise Quoirez fait à peu près tout ce qu’elle veut. L’école ne la passionne guère. Elle y fait les quatre cents coups ou sèche durant trois mois. Elle écume ensuite les cours catholiques où elle laisse une impression mitigée. À dix-huit ans, alors que ses parents raillent ses soit-disant talents d’écrivaine, la gloire la cueille sans qu’elle n’y soit préparée, la catapultant dans un univers qui écorche sa sensibilité. Rompant avec l’habituelle image de l’écrivain solitaire, elle se comporte alors comme une enfant gâtée du show-business et multiplie tous les excès, forgeant ainsi sa légende. Angoissée par l’irréversibilité du temps, elle redoute la mort qu’elle évoque souvent, et qui a déjà failli l’emporter en 1957, lors d’un terrible accident de voiture. Elle la rattrape en 2004, alors qu’elle n’a que 69 ans.

Caroline Loeb Crédit : Lionel Blancafort

Sagan, à travers l’interprétation toute en précision de Caroline Loeb, se fait spectatrice des moments importants de sa vie et propose un point de vue singulier, enjôleur, romanesque sur l’argent, le désir, la littérature, les hommes, le jeu, la mort, dressant au passage un tableau édifiant de la société des années 60.

La mise en scène épurée d’Alex Lutz et les éclairages en demi-teinte servent de cadre élégant aux mots et confidences de cette femme spontanée, dotée d’un sens imparable des formules. Si les monologues fascinent par l’humour et la pertinence qu’ils véhiculent, ils se font linéaires et occultent, tant par les paroles que les gestes, la part la plus controversée de celle qui, au-delà des scandales et des abus, reste une icône populaire de la littérature française. Une carence qui édulcore cette fougue et cet esprit de liberté avant-gardiste, grâce auxquels, plus de vingt ans après sa disparition, le souvenir de cette figure littéraire emblématique est toujours aussi vivace .

« Pour moi, le bonheur, c’est d’être bien » a dit Sagan. Alors ne boudons pas ce face-à-face incomplet mais généreux qui nous extirpe de notre quotidien pour nous envelopper douillettement au creux des partitions épistolaires d’une romancière atypique.