La femme infidèle - Claude Chabrol - critique

Résumé : Les Desvallées, Charles (Michel Bouquet) et Hélène (Stéphane Audran), vivent paisiblement dans une confortable maison en banlieue parisienne avec leur fis unique Michel. Un dimanche, où Charles vient de raccompagner sa mère au portail, il surprend sa femme au téléphone qui semble bien gênée.

Critique : Ce film d’atmosphère à consonance policière permettait une fois de plus à Claude Chabrol d’offrir à Stéphane Audran, son épouse de l’époque, un rôle complexe et ambigu.

Épouse modèle, mère exemplaire, Hélène semble au dessus de tout soupçon. Et pourtant, ce coup de fil abrégé va mettre la puce à l’oreille de Charles, qui, après plusieurs jours de réflexion où il observe sa femme différemment, va embaucher un détective privé.

Si le quoi n’est pas vraiment important, puisque dès le titre, il n’y a plus de suspense, c’est le comment qui va intéresser le cinéaste, qui nous offre un récit à la tonalité hitchcockienne. Le film joue soit de non-dits, soit de dialogues à double sens particulièrement savoureux : la rencontre Michel Bouquet/Maurice Ronet en est un bel exemple.

Fidèle à ses habitudes, Chabrol égratigne avec gourmandise l’ordre bourgeois, juste en grattant un peu le vernis de la moralité.

La distribution impeccable se prête parfaitement à l’univers du cinéaste : Stéphane Audran, parfaite bourgeoise qui s’ennuie ; Maurice Ronet, sympathique séducteur ; Michel Duchaussoy, policier trop déférent ; et, en tête d’affiche Michel Bouquet, mari jaloux qui ne laisse jamais s’exprimer la moindre émotion.

Une réussite pour Claude Chabrol, qui allait alors les enchaîner dans des suspenses psychologiques interprétés à nouveau par Stéphane Audran.