La femme infidèle - Claude Chabrol - critique

Le 1er février 2026
L’adultère vu par Claude Chabrol façon hitchcockienne. Une réussite.
- Réalisateur : Claude Chabrol
- Acteurs : Michel Bouquet, Stéphane Audran, Michel Duchaussoy, Maurice Ronet, Dominique Zardi, Henri Attal, Louise Chevalier, Stéphane Di Napoli, Donatella Turri, Henri Marteau, Louise Rioton
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Ciné-Tamaris
- Editeur vidéo : Opening
- Durée : 1h38mn
- Date de sortie : 22 janvier 1969
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Les Desvallées, Charles (Michel Bouquet) et Hélène (Stéphane Audran), vivent paisiblement dans une confortable maison en banlieue parisienne avec leur fis unique Michel. Un dimanche, où Charles vient de raccompagner sa mère au portail, il surprend sa femme au téléphone qui semble bien gênée.
Critique : Ce film d’atmosphère à consonance policière permettait une fois de plus à Claude Chabrol d’offrir à Stéphane Audran, son épouse de l’époque, un rôle complexe et ambigu.
Épouse modèle, mère exemplaire, Hélène semble au dessus de tout soupçon. Et pourtant, ce coup de fil abrégé va mettre la puce à l’oreille de Charles, qui, après plusieurs jours de réflexion où il observe sa femme différemment, va embaucher un détective privé.
Si le quoi n’est pas vraiment important, puisque dès le titre, il n’y a plus de suspense, c’est le comment qui va intéresser le cinéaste, qui nous offre un récit à la tonalité hitchcockienne. Le film joue soit de non-dits, soit de dialogues à double sens particulièrement savoureux : la rencontre Michel Bouquet/Maurice Ronet en est un bel exemple.
Fidèle à ses habitudes, Chabrol égratigne avec gourmandise l’ordre bourgeois, juste en grattant un peu le vernis de la moralité.
La distribution impeccable se prête parfaitement à l’univers du cinéaste : Stéphane Audran, parfaite bourgeoise qui s’ennuie ; Maurice Ronet, sympathique séducteur ; Michel Duchaussoy, policier trop déférent ; et, en tête d’affiche Michel Bouquet, mari jaloux qui ne laisse jamais s’exprimer la moindre émotion.
Une réussite pour Claude Chabrol, qui allait alors les enchaîner dans des suspenses psychologiques interprétés à nouveau par Stéphane Audran.
- Copyright Les Films de la Boëtie/Cinégai
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.