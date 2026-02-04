La légende de Jessie James - Philip Kaufman - critique

Résumé : Minnesota, 1876. La bande de Jessie James (Robert Duvall), déçue de ne pas avoir bénéficié d’une amnistie initiée par les Démocrates de la Chambre des Représentants, décide de braquer la banque de Northfield.

Critique : Le titre original s’avère plus proche du récit que sa traduction pour l’exploitation française, en partie trompeuse. En effet, le raid de Northfield est bien au cœur de l’histoire, mais le personnage principal n’est pas Jessie James, réduit presque à un second rôle, mais l’un de ses principaux acolytes, Cole Younger, interprété par Cliff Robertson, qui en fait un personnage truculent et increvable.

Philip Kaufman, dans la mouvance du Nouvel Hollywood, tentait de se démarquer de l’image du gang des frères James, maintes fois exploitée au cinéma, pour en proposer une lecture tout à la fois haute en couleurs, mais aussi emprunte d’éléments réalistes. Le braquage de cette banque du Minnesota qui, bien que préparée, fut un véritable fiasco pour le gang, marqua le début de la fin pour ses membres.

Le contrepoint censément humoristique de l’agence de détectives Pinkerton toujours à côté de la plaque tombe aussi... à côté de la plaque !

Si finalement le film a plutôt mal vieilli, en raison de ce difficile équilibre entre truculence et réalisme, on peut souligner l’excellente distribution dominée par un Cliff Robertson déchaîné et disposant d’un capital sympathie que lui porte la population, et ici opposé à Robert Duvall, psychopathe sombre, revanchard et cruel.

Au bout du compte, sur le même sujet, retournons voir les westerns de Henry King, Fritz Lang ou Nicholas Ray pour retrouver... la légende de Jessie James.