Friends Forever - Gary Susman, Jeannine Dillon, Bryan Cairns - critique du livre

Résumé : Le parti pris de Friends Forever est d’offrir à son lecteur l’occasion de revivre, de A à Z, ce qui est probablement une de ses séries préférées. Plus de vingt-cinq ans après son lancement, et plus de quinze ans après son arrêt, il est toujours d’actualité de parler de Friends, comme en témoigne l’attitude de Netflix, pas avare dès lors qu’il s’agit de maintenir la série sur son catalogue – 100 millions d’euros dépensés pour la seule année 2019 ! -. Avec de nombreuses anecdotes et une plongée détaillée au cœur des dix saisons, Mana Books prétend proposer le guide ultime de la série.

Critique : Le pari est réussi. Certes, on pense avoir déjà tout lu, tout entendu à propos de Friends. Comment passer à côté ? Véritable phénomène culturel, largement ravivé depuis l’ère du streaming, les six Friends ont accompagné plusieurs générations, dans leurs meilleurs et leurs pires moments. Son succès incroyable, la série le doit probablement au talent de ses acteurs, à la finesse et au sens du drame de ses auteurs. Son aspect universel, aussi. Aujourd’hui, Friends possède cette saveur nineties qui a su évoluer au gré des saisons, et entrer dans notre siècle.

C’est cette saveur qu’il est bon de retrouver dans Friends Forever. Qu’on ne s’y trompe pas : il est probablement difficile d’en achever la lecture lorsqu’on n’est pas fan de cette création. Dans le même temps, on ne voit pas bien qui d’autre que les fans décideraient de se le procurer.

C’est à la fois la force et la limite de cette édition : elle repose avant tout sur ce petit sourire nostalgique que nous avons en repensant aux affres amoureuses de Ross et Rachel, aux airs délurés de Phoebe, à la naïveté bienveillante de Joey, aux manies de Monica ou encore aux innombrables boutades de Chandler. Car l’essentiel de son contenu reste une revue d’effectif des épisodes les plus marquants de la série. Une simple revue d’effectif ? Sur le principe, on est en droit de se demander s’il ne suffirait pas de revoir ces épisodes une énième fois, et ainsi quel intérêt il y aurait à simplement les lire.

Il y a de quoi être rassuré. Certes, les résumés des épisodes, sans doute inutilement détaillés, auraient gagné à laisser un peu plus de place au reste, de très bonne facture. Le reste, ce sont principalement des commentaires qui esquissent des débuts d’analyses souvent pertinentes. De plus, quelques mini-jeux égayent la lecture. Mais pour qui connaît la série par cœur, l’intérêt de Friends Forever se situe en début, et en fin d’ouvrage.

En effet, à travers une introduction fournie (« Celui qui dit tout sur la série ») et une synthèse plus concise (« Celui qui fait la synthèse »), Friends Forever parvient à éclairer les coulisses de la série, sans virer au concours d’anecdotes plus ou moins futiles, par ailleurs nombreuses et toujours agréables dans les résumés des épisodes. On sera passionné d’en apprendre plus sur le contexte de création de la franchise, de son écriture au soin apporté aux costumes et aux décors, en passant par le choix des comédiens.

Si, le plus souvent, l’ouvrage verse dans la célébration du phénomène Friends, ne soyons pas dupes : c’en est le principe. Toutefois, grâce à son ton très direct et engageant, il parvient à captiver le lecteur, en le poussant agréablement à se laisser porter jusqu’au bout de ses 250 pages, qui filent à la vitesse de l’éclair.

Tout cela est agrémenté d’une mise en page parfaitement soignée, grâce à une charte graphique gaie et des illustrations nombreuses sans être invasives.

En définitive, Friends Forever est bien le livre de chevet parfait à offrir à un fan de la série, même si un vrai aficionado n’en apprendra pas plus qu’il n’en sait déjà.