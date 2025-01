Frieren. Anthologie : sort qui permet de voyager différemment - Jona, Kazumi Yamaguchi, Ren Miura, Kassan, Soichi Igarashi - la chronique Manga

Résumé : Cinq mangakas aux commandes. Cinq regards sur l’œuvre magnifique de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Cinq occasions de rêver, de s’émerveiller du quotidien de Frieren et ses amis.

Critique : Frieren, un manga déjà culte avec Kanehito Yamada au scénario et Tsukasa Abe au dessin. Arrivé en France en 2020 cette série compte en 2024 treize tomes et vient de remporter trois prix à la Japan Expo pour son animé. Un manga qui nous avait séduit dès sa sortie par la richesse et la beauté de son univers. Mais ce qui nous avait particulièrement plu fut le choix des auteurs de placer l’action de leur récit après la victoire contre le mal. Avec cette question, que se passe-t-il après ? Que faire lorsque l’on a vaincu le Roi des démons ? Surtout lorsque vous êtes une elfe immortelle pour qui le temps est une donnée relative et que vous tentez de comprendre son importance pour les humains, ces êtres éphémères. C’est avec ce désir que Frieren espère rendre hommage à un ami à qui elle l’avait promis.

Dans cette anthologie, il n’est pas question de combats épiques dont l’issue décidera le sort du monde. Si vous souhaitez lire un manga avec ce genre de trope, passez-votre chemin. En revanche, si vous souhaitez prendre votre temps, partager le quotidien de personnages étonnants dans un univers doux et magique … vous êtes au bon endroit !

©SOSO NO FRIEREN ANTHOLOGY -KOTONARU TABI O TANOSHIMU MAHO- ©2023 Jona, Kazumi YAMAGUCHI, Ren MIURA, Kassan, Soichi IGARASHI / SHOGAKUKA

A la lecture de cette anthologie, nous avons eu la sensation d’être au théâtre. De voir se jouer devant nous une de ces pièces faite d’ombres chinoises. Cela nous a donné l’idée de diviser ces nouvelles en deux actes coupés par un entracte.

L’acte un regroupant les nouvelles de Jona et Kazumi Yamaguchi pourrait se nommer « La promesse de Frieren ». Cette promesse évoquée plus haut, celle faite à un ami, celle de comprendre les humains… Selon nous, les mangakas de ces histoires ont parfaitement compris l’essence de Frieren, ce qui fait de cet univers un joyaux rare. Cette idée que de grandes choses, de grandes idées, peuvent se cacher dans les petits moments du quotidien. On peut en apprendre autant sur les humains en les voyant jouer au bilboquet qu’en les regardant détruire un bouclier magique impénétrable… Avec humour : mention spéciale pour la fin de la nouvelle de Yamaguchi, cet acte nous parle de cette faculté primordiale aux humains, la persévérance.

Nous passons l’entracte a écouter Heiter nous raconter sa version de la légende de Himmel le Brave ! Retour pour l’occasion dans l’orphelinat où les deux enfants ont grandi, entre jalousie et camaraderie. Ren Miura développe sa vision du héros. Hormis des capacités martiales hors du commun, ce qui caractérise le héros, c’est cette faculté de donner confiance en eux aux autres. Cette nouvelle, bien que classique dans sa structure Shõnen, nous a ému et a éclairé d’un nouveau regard la relation entre ces deux camarades d’aventures de Frieren.

« Qui est Frieren ? », c’est à cette question que Kassan et Soichi Igarashi apportent quelques réponses dans ce dernier acte. Même si nous aimons le genre du tranche de vie, l’histoire de Kassan est celle qui nous a le moins séduit dans ce recueil, faisant un peu écho à celle de Yamaguchi. On y découvre une Frieren attentionnée mais ne pouvant se départir de son pragmatisme apportant un certain comique de situation. Nous avons préféré la « Frieren obsessionnelle » de Igarashi qui nous a beaucoup fait rire et à réveiller en nous, ancien joueur de Dofus, des échos du passé !

Petite anthologie du quotidien pour ceux qui aiment, tout comme nous, l’univers merveilleux de ce manga. Les points de vue apportés par d’autres mangakas et les fils tirés par ces derniers sur cette série nous ont beaucoup intéressé. Une idée originale pour un manga qui l’est tout autant, une belle réussite !