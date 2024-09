Frontier – Guillaume Singelin - la chronique BD

Résumé : {Frontier} commence sur Terre, dans un centre de recherches. Un groupe de scientifiques mené par Ji-Soo Park travaille sur un satellite nommé Indy destiné à collecter des données sur l’espace. Le lancement approche, quand une visite inattendue va remettre en question tout le projet et l’avenir de Ji-Soo.

Critique : Ce récit de grande ampleur part de la terre pour nous amener loin dans l’espace. On suit avec intérêt le parcours de Ji-Soo dans ce monde qui voit le développement spatial des grands consortiums. Armées privées, extension de territoires, secrets industriels, rachat sauvage, on assiste bien à une forme de guerre économique, développée à un niveau galactique. Cette guerre, on la connaît, on la vit aujourd’hui et on est familiarisé avec ce que nous raconte Guillaume Singelin. Le constat est pessimiste, quoique fasse Ji-Soo, quels que soient les amis qu’elle rencontre, ça tourne mal et souvent, elle en fait les frais. Mais Guillaume Singelin n’a pas uniquement voulu peindre un univers sombre et pessimiste. Il reste de l’espoir, apportant à certains moments une grande bouffée d’air frais. Les autres personnages du quatuor, Camina, Alex et Goku ont vécu, ou plutôt subi ce que leur impose cette société. Ils en prennent conscience plus ou moins vite. La recherche de la liberté dans un monde conditionné par l’argent semble bien difficile pour ces personnages, mais on comprend leur motivation, leurs rêves, leurs colères.

Frontier est certes un récit de science-fiction, c’est aussi une histoire d’amitié et la réflexion sur une question de fond : comment refuser un monde injuste ?

Le dessin mêle un traitement réaliste des décors et un stylisation particulière des personnages. Ces derniers sont traités comme dans d’anciennes BD de Singelin, grosse tête et petits membres. Pris dans le récit, on s’habitue très vite à ce style, d’autant plus que les décors, paysages, vaisseaux, tenues, équipements, sont finement travaillés. On est immédiatement transportés dans ce monde en même temps qu’on s’attache aux personnages. Guillaume Singelin parvient à réussir un doublé, une histoire intergalactique à échelle humaine. Car si la société dépeinte dans Frontier fait passer les gros groupes et l’argent avant l’humain, Guillaume Singelin a maintenu l’humain au centre du récit. Le graphisme réussi, les décors ciselés et foisonnant de détails sont encore rehaussés par la mise en couleurs soufflante de l’espace, des paysages sauvages.

La BD qui mêle réflexion et action, nous offre quelques scènes épiques d’assaut spatiaux, de course poursuite ou encore d’exploration risquée.

Frontier est une BD qui vise juste, une histoire humaine très émouvante dans un monde de science-fiction, projection réussie de notre société, qui nous fait prendre conscience des dérives à venir, ou peut-être même des dérives actuelles.