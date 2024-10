G. I. Gay - Alcante - Bernardo Munoz - la chronique BD

Une embarquée au cœur de l’armée US et de ses discriminations

Résumé : Brillant médecin psychiatre sur le point de valider sa thèse, Alan Cole subit Pearl Harbor comme toutnle pays : sous la pression de son futur beau père ancien général, il s’engage dans l’armée pour participer à l’effort et se retrouve à valider ou non les futures recrues...

Critique : Les grandes guerres mondiales peuvent fournir un cadre à toutes les histoires, de par leur environnement épique et tragique qui peut magnifier ou pervertir n’importe quel thème et n’importe quelle narration. En se plaçant du point de vue américain, côté Pacifique, on pouvait s’attendre à la relation entre les États-Unis et le Japon façon Lettres d’Iwo Jima, mais le titre de cet album ne voulait pas laisser de doutes : c’est sous le prisme de l’homosexualité qu’est traité l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale, à la suite de Pearl Harbor. Le plus fort, c’est que l’on est pas loin de l’ambiance du célèbre film du nom de la base hawaïenne, puisque l’amour est mis à l’honneur, davantage que les batailles. Seulement, là où le cinéma a enfoncé les portes déjà ouvertes du trio amoureux, G.I. Gay a voulu plutôt sortir du placard une vérité méconnue, celle de la radiation des listes de combattants des individus jugés déviants, et de leur place dans la société de l’époque, entre rencontres clandestines et maltraitance voire homicides dans la lumière. Grâce à ce personnage hésitant, qui ne devine qu’au bout de la moitié de l’ouvrage qu’il a des sentiments que toute son éducation et son entourage réprouvent, une dénonciation, une critique, une mise en parallèle avec les retours nauséabonds de notre époque, vient se greffer à cette guerre.

© Dupuis / Munoz

Depuis les baraquements austères de l’entraînement des soldats aux murs froids des hôpitaux psychiatriques, en passant par les plages du Pacifique et les rues de villes américaines des années 40, le décor sert à montrer des hommes et des femmes qui pourraient être n’importe qui, un parent lointain ou un ami qui voulait se sacrifier, dont le courage n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle. Aussi, quelques scènes de baisers fugaces, aucun érotisme mais plutôt une insistance sur le cadre de la guerre qui empêche tout, au moins autant que la société puritaine et répressive qui sévit alors, bloquant les couleurs comme les cœurs, puisque le kaki s’impose largement comme chromie, là où le rouge des histoires d’amour est absent, ou bien caché.

Album qui se veut polémique plus qu’historique, G.I. Gay nous ramène aux États-Unis en 1941 non pas pour comprendre la guerre qui débute mais pour suivre un mouvement qui mettra des décennies avant d’être reconnu, et des discriminations qui pourtant continuent encore aujourd’hui.