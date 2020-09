Génération I.A. : 80 films et séries pour décrypter l’intelligence artificielle – Alexandre Pachulski - chronique livre

Résumé : Grâce à des exemples tirés de séries et de films, ainsi que des informations de notre monde réel, Alexandre Pachulski décrypte pour nous ce qu’est l’intelligence artificielle aujourd’hui, démonte certaines idées reçues et ouvre des pistes de réflexions morales, sociales et économiques sur l’utilisation et la création de ces intelligences artificielles dans ce livre accessible à tous.

Critique : Ce livre se décompose en quatre grandes parties, abordant chacune un thème différent, de l’origine de l’intelligence artificielle, abrégée I.A. à sa place dans la cité, en passant par la notion d’"humanité", réelle ou fictive pour une I.A., ou encore la manière dont elle peut constituer, ou non, un danger pour l’homme.

Ces parties se divisent elles-mêmes en trois à quatre chapitres, explorant le thème global de la section. Et ces chapitres sont constitués de deux à trois sous-chapitres. Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet, sans avoir jamais osé le demander. Cette phrase rappelant un titre de film n’est pas anodine, car non seulement ce livre pose des bases de réflexion claires, sur ce qu’est une I.A, sur la différence entre ce concept et celui de robot, par exemple, et sur de multiples autres notions. L’ouvrage illustre ces réflexions à partir de nombreux exemples, issus de l’univers du cinéma et des séries. Que le titre Génération I.A. ne vous induise pas en erreur : les exemples choisis sont tirés d’œuvres récentes et plus anciennes, allant du film Metropolis de Fritz Lang à la série Silicon Valley, diffusée de 2014 à 2019, par exemple.

Et contre toute attente, les références ne sont pas tous des œuvres de science-fiction, même si une grande place leur est consacrée, et pour cause, mais elles peuvent appartenir à d’autres genres, comme la série d’avocats Suits ou encore le drame Anglais Billy Elliott.

Alexandre Pachulski ajoute aussi deux autres types d’informations. Sur le plan artistique, des portraits d’une page émaillent le recueil, présentant un auteur ou un réalisateur important de la SF en cinq points. Vous y retrouverez Isaac Asimov ou Ridley Scott, pour ne citer qu’eux.

A côté de cela, tout au long du texte, des informations référencées – avec les sites ou recueils où vous pourrez accéder aux sources – donnent des éléments concrets et nous parlent des essais réalisés par des sociétés utilisant ou ayant créé des I.A., avec des buts différents comme jouer au Go, réaliser des spots publicitaires ou encore identifier les profils pertinents de candidats, dans le cadre d’un recrutement.

Copyright E/P/A

C’est donc un énorme travail de recherche qu’a effectué l’auteur pour nous donner des éléments concernant l’état d’avancement actuel des I.A., des exemples adaptés issus de la fiction et aussi des applications concrètes dont on n’avait pas forcément connaissance.

Le livre présente également des extraits de films et de séries analysés, en rapport avec le sujet du chapitre écrit par Alexandre Pachulski.

Des tableaux récapitulatifs simples d’accès, listant des questions clés, appelant la réflexion ou des films liés au sujets développés, sont présents.

Et ce qui ne gâte rien, de nombreuses illustrations enrichissent ce livre : portraits de Mattis Dovier, affiches de films et séries, photos, en encart ou en double page, couleur ou noir et blanc.

Génération I.A. : 80 films et séries pour décrypter l’intelligence artificielle atteint son but : nous permettre de comprendre facilement quels sont les enjeux et les questions qui tournent autour de l’intelligence artificielle. Un livre qui s’adresse à tout le monde. Inutile d’être ingénieur expert en analyses datas, pour profiter de ce recueil. Génération I.A. nous offre également une belle occasion de nous interroger nous-mêmes sur ce qui nous rend humain et ce qui différencie notre conscience d’une I.A...