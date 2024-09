Ginseng Roots - Craig Thompson - la chronique BD

Résumé : Le Wisconsin, état natal de Craig Thompson, est connu comme le premier producteur du ginseng américain, une culture dont l’histoire ramène la famille et l’État loin en arrière, jusqu’à ses origines dans la médecine chinoise...

Critique : Je me souviens quand on m’a offert Blankets de Craig Thompson, à l’époque où je ne savais pas ce que c’était que le roman graphique, et que j’ai compris qu’il ne s’agissait pas d’une bande dessinée comme celle que j’avais l’habitude de lire. Quinze ans plus tard, je tombe avec plaisir sur ce Ginseng Roots, nouveau roman graphique qui parle de Craig, de son enfance, de son Amérique profonde et un peu paumée, mais cette fois-ci de manière encore différente. Avec Ginseng Roots, Craig Thompson entre plus profondément encore dans le roman graphique, le rend hybride, le ramifie même. En effet, la dimension familiale est encore bel et bien présente, mais tout y changé : l’émotion, avec ses parents qui sont désormais âgés, moins durs, qui regardent même avec bienveillance l’œuvre de leur fils, avec l’apparition de cette petite sœur, injustement mise de coté dans Blankets, avec l’apparition du frère qui vient dessiner et même raconter sur quelques pages son propre ressenti, que ce soit dans le rétroviseur des années d’enfance ou bien dans un voyage un peu trop long en Chine... La narration a également évolué, l’auteur se permettant d’ailleurs de rédiger sa propre écriture, avec ses soucis d’arthrose qui le minent et nuisent à l’élaboration de l’album, enchaînant un constat va-et-vient avec ses souvenirs mais aussi ceux des autres, voisins, agriculteurs, acheteurs et spécialistes du ginseng... Enfin, cet album se lit comme une Bible du Ginseng, pas seulement de celui du Wisconsin, mais du monde entier, retraçant son histoire, sa pratique médicinale, ses évolutions, son implantation (comme le rappelle l’auteur, dans le capitalisme, tout commence par un vol...) et jusqu’à nos jours.

© Casterman / Thompson

Ainsi, le cheminement et la narration se sont étoffées, parfois conduisant à avoir des pages écrites dignes d’un roman, d’un essai ou d’un long article. Avant cela, de grandes planches donnaient à voir des matinées et des journées dans la boue, sous les panneaux en bois protecteurs de la racine, dans la gelée ou la sueur, comme d’habitude en noir et blanc, avant qu’une couleur d’un rouge de terre vienne prendre une place prépondérante dans le dessin et le traitement des corps, des décors et surtout des mots. Un nombre étonnant de caractères chinois ou coréens sont ainsi intégrés à l’histoire, parfois exemples de publicité ou d’une belle calligraphie, parfois éléments clefs de compréhension agrémentés d’un schéma destiné à montrer les vertus, les cycles, les aléas qui forment la vie du ginseng, davantage que Craig lui-même. Ainsi, le Wisconsin, les tracteur, les rangées sans fin de plants sont intéressants mais moins que les inscriptions qui enluminent l’ouvrage.

© Casterman / Thompson

En revenant à sa racine, celle du ginseng, l’auteur a entrepris un audacieux voyage, qui l’a conduit jusqu’à l’autre bout du monde dans une quête de simple connaissance, mais aussi de guérison personnelle, pour mieux ressusciter son talent graphique perçu dans Blankets, mais écorné par le Space Boulette. Une renaissance personnelle exceptionnelle de savoir encyclopédique et de maîtrise graphique.