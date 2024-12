Go West : Lawmen of the west – Tiburce Oger, Dimitri Armand, Laurent Astier, Dominique Bertail, Xavier Besse, Paul Gastine, Richard Guérineau, Laurent Hirn, Jef, Ralph Meyer, Mario Milano, Alain Mounier, Chris Regnault, Corentin Rouge et Ronan Toulhoat - la chronique BD

Tiburce Oger scénarise ce quatrième tome et travaille à nouveau avec plusieurs dessinateurs. Au programme de ces récits des défenseurs de la loi, on peut trouver Dimitri Armand, Laurent Astier, Dominique Bertail, Xavier Besse, Paul Gastine, Richard Guérineau, Laurent Hirn, Jef, Ralph Meyer, Mario Milano, Alain Mounier, Chris Regnault, Corentin Rouge et Ronan Toulhoat. Interviennent également à la couleur sur certaines histoires Anaïs Blanchard, Raphaël Bauduin et Jack Manini. Une belle plongée dans l’histoire de l’ouest, du côté des shérifs et autres représentants de l’ordre.

Résumé : {Go West : Lawmen of the west} commence sur un meurtre en plein désert rocailleux. Nous sommes en 1925 dans l’Utah, aux Etats-Unis. Un homme à mobylette se fait abattre par deux truands, qui pillent son cadavre et trouvent un carnet. L’un d’eux sait lire et découvre quelques histoires mettant en scène des personnages ayant défendu les lois américaines.

Critique : Cette BD présente quelques uns des personnages ayant aidé à imposer les lois aux Etats-Unis, de 1813 à 1924. De la guerre contre les Anglais qui ont permis à l’Amérique de prendre son indépendance, aux derniers soubresauts de l’Ouest sauvage après la Première guerre mondiale, ce sont plus de cent ans d’histoire que nous parcourons, pour nous rendre compte que parfois, les porteurs d’étoiles, shérifs, rangers et autres ne valent pas forcément mieux que les hors-la-lois qu’ils pourchassent.

Notons que certaines histoires mettent en scène des personnages que nous retrouvons dans le récit suivant, créant encore plus de liens entre les différents récits.

Comme pour chaque tome de la série, il y a un fil directeur. Cette fois-ci, il s’agit d’un carnet qui relate les différents nouvelles formant la BD. Ce carnet est lu par deux brigands, qui commentent au début ou à la fin de chaque récit.

Grâce à Tiburce Oger, on se fait une idée plus précise de ce qu’a été, au sens large, l’histoire de l’Ouest. La réalité des faits, car à nouveau, tous ces personnages et les événements sont bien réels, nous surprend à nouveau. Et cette BD nous montre à quel point l’expression « Ouest sauvage » n’est pas usurpée. Pour faire respecter la loi, il fallait être capable d’être, parfois, plus durs que ceux qu’on pourchassait, voleurs, meurtriers et autres nerveux de la gâchette.

Au dessin, Tiburce Oger a réuni une partie de l’équipe habituelle et leur a adjoint de nouveaux venus. Les talents se croisent et arrivent à créer un style homogène sur l’ensemble de l’album. Les dessins semi-réalistes se côtoient et on plonge avec délectation dans ces périodes rudes. Les encrages, fins ou appuyés, apportent une dynamique aux récits, tous remplis d’énergie. Les couleurs, souvent douces au fil des histoires, parfois même pales ou sépia, contrastent avec celles éclatantes de Paul Gastine qui ouvrent et ferment la BD. Cela marque bien ce voyage dans le passé pour revenir à la fin en 1925. Le travail au lavis, aux aplat, aux aquarelles selon les récits, sont un petit plaisir pour les yeux. Et l’on est heureux de savoir qu’un cinquième tome est en route.

Go West : Lawmen of the west, quatrième tome de la série, nous permet de découvrir les vrais visages des défenseurs de la loi et de l’ordre dans le Far West. Parfois honnêtes, parfois truands et souvent implacables.