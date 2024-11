Grand petit homme - Zanzim - la chronique bd

Un conte drôle, cruel, sensible et poétique à la construction impeccable. Magnifique !

Résumé : Stanislas Rétif mesure un mètre cinquante-sept et cette petite taille le complexe, notamment vis-à-vis des femmes. Il voue une passion sans borne aux pieds de celles-ci, comme aux chaussures leur étant destinées, accessoires au sujet desquels il est incollable. Tout naturellement, il travaille dans un magasin de chaussures. Sa timidité le contraint néanmoins à exercer ses talents dans l’ombre, préparant et rangeant les boîtes au sous-sol du magasin. Stanislas ignore qu’il a séduit la belle Fleur qui tient avec sa grand-mère la boutique d’en face qui vend des… fleurs.

Zanzim / Glénat

Dès le début, Zanzim inscrit son récit dans le Paris des années 60 et l’esthétique qui s’y déploie. C’est visuellement luxuriant, élégant et charmant tant le design de l’époque est riche, varié et fréquemment singulier. Cela confère à l’histoire une tonalité pop. Cette dernière est distillée également par les références cinématographiques apparentes : L’homme qui aimait les femmes (1977) de François Truffaut, L’homme qui rétrécit (The Incredible Shrinking Man, 1957) de Jack Arnold, Le voyage fantastique (Fantastic Voyage, 1966) de Richard Fleischer - même si Zanzim cite (dans le dossier de presse de l’album) l’influence de son remake : L’aventure intérieure (Innerspace, 1987) de Joe Dante. Zanzim s’appuie sur ces références de manière scénaristique (l’utilisation de l’aiguille, de l’araignée et du chat renvoient directement au film d’Arnold) comme esthétique (Stanislas Rétif a quelque peu le physique de Charles Denner au cœur du film de Truffaut susnommé), en faisant des composantes de son vocabulaire narratif.

Si l’histoire témoigne de la fécondité de l’imagination de Zanzim, elle impressionne par son impeccable construction. Au fil des pages et des chapitres, nous allons de surprise en surprise, tant les rebondissements sont nombreux et, le plus souvent, totalement inattendus. Ce conte se teinte alors tour à tour de comédie, de chronique sociale, de récit fantastique et de drame. Ce brio narratif n’entrave ni la liberté, ni la vivacité, ni la poésie du récit, celui-ci demeurant constamment pétillant.

Zanzim entremêle les thèmes, parlant du corps et de ses transformations, des apparences, de la manipulation, du voyeurisme, de la dépendance, des fantasmes, des non-dits, d’amour contrarié, de vieillesse, de sacrifice… Le fil conducteur - et morale de cette histoire ? - est que la grandeur humaine ne tient finalement pas dans les actes de bravoure mis en pleine lumière, mais dans des gestes et attentions du quotidien, souvent effectués dans l’ombre, cachés.

La mise en page, aérée, accorde l’ampleur nécessaire au dessin, volontiers rond, malicieux et sarcastique. Les couleurs, nombreuses et plutôt pastel, contribuent tout autant aux aspects pop que mélancoliques du récit.

Avec ce deuxième album - après L’île aux femmes (Glénat, 2015) - en tant qu’auteur complet, Zanzim confirme la variété de ses talents, mais, surtout, qu’il est un conteur hors pair, un peu à la manière d’un Fred ou d’un Jean-Claude Forest.