Grossir le ciel - Franck Bouysse, Borris - la chronique BD

Résumé : Dans les montagnes isolées des Cévennes, l’hiver est toujours plus long pour Gus et Abel, deux voisins séparés par un vallon. Quand des coups de feu puis des traces de sang commencent à bouleverser le quotidien, la tension et les secrets pourraient bien remonter...

Critique : Les amateurs de polars seront ravis de voir cet album grossir les rangées des bibliothèques et librairies, mais les admirateurs du style Borris seront tout autant ravis de voir débarquer ces planches. Adapté par Franck Bouysse lui-même, il n’y aura pas de problème de désaccords avec la version originale pour les lecteurs, qui retrouveront donc un huis-clos rongé par le remords, les non-dits et les secrets, avec un duo de personnages inquiétants et que l’on ne parvient pas à cerner, sans oublier le chien, essentiel, mais aussi la montagne, épaisse et silencieuse, celle qui tue en silence, accroît l’absence et semble augmenter l’offense. Ici, le flash-back y est cependant brutal, arrivant d’un coup sec de pinceau, le souvenir n’est pas le bienvenu dans le calme du quotidien, et l’album diffère en cela du roman en ce qu’il projette plus violemment, plus directement dans le cœur et le cerveau des protagonistes, ajoutant ainsi une dimension bienvenue, cruciale pour une adaptation.

© Delcourt / Borris

De fait, le dessin de Borris est d’une implacable évidence : dans un univers à la Giono d’un Roi sans divertissement qui aurait pris vie, il dissèque quelques scènes banales en apparence pour en faire ressortir le caractère paranoïaque ou traumatisant. Les longues balades dans les forêts enneigées sont presque reposante comparée aux scènes se déroulant dans une pièce rectangulaire, maison ou grange rurales qui empestent le dissimulé, et tandis qu’un troisième personnage doit faire son apparition, il ajoute à l’horreur, comme une gradation dans la violence qui était sourde, contenue puis éclatante. Ainsi, l’adaptation vit et revit à travers ces codes graphiques qui font déborder les émotions.

© Delcourt / Borris

Adaptation franche et cruelle d’un roman éponyme du scénariste, Grossir le ciel est bien une preuve supplémentaire que la BD a le droit, voire le devoir, d’adapter la littérature pour lui donner une dimension supplémentaire.