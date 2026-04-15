Hécate la sorcière – Nikita Gill - chronique livre

Résumé : « Hécate la sorcière » commence par une guerre, la Titanomachie, opposant les Titans aux Olympiens. Au milieu de ce chaos, naît Hécate. Sa mère appartient au peuple des Titans, ennemie des Olympiens. Mais les deux peuples sont du même sang, celui des divinités. Ce qui rend ce conflit fratricide d’autant plus violent et dur. Et comment se remporte une guerre entre immortels ?

Critique : On voit Hécate grandir tout au long de ce livre. Nikita Gill nous dépeint son parcours difficile. Cette histoire reprend la mythologie grecque et l’explore sous un autre angle. Ce n’est plus seulement l’histoire des Dieux, c’est l’histoire d’une déesse qui doit comprendre quel est son rôle, quel est son pouvoir, quelle est sa place.

On découvre au fil du récit que les Dieux qui dominent le monde sont comme les humains : ils ont peur de ce qu’ils ne peuvent pas maîtriser.

Nikita Gill aborde dans ce livre plusieurs thématiques : la guerre et son impact sur les populations, ses conséquences sur les familles brisées, l’aptitude à surmonter ces traumas, la résilience, la vie de celles et ceux qui ont perdu le conflit, la place de la femme dans la société, celle qu’on lui accorde et celle qu’elle devrait avoir. Elle explore ces sujets psychologiques, sociétaux, à travers le prisme d’un monde de l’imaginaire, ici la mythologie revisitée.

Toute cette histoire est racontée du point de vue d’Hécate, dont le regard change, car elle grandit et découvre des vérités qu’elle ne soupçonnait pas. La jeune déesse nous entraîne dans les enfers d’Hadès et nous rencontrons les Dieux, les Titans, les monstres et aussi ces vastes paysages mystérieux de la mythologie grecque, du pré d’Asphodèle jusqu’au Tartare enflammé.

Nikita Gill nous raconte tout cela en alternant versification et prose. Elle se lance dans un recueil découpé en poésies très courtes, d’une à trois pages. Elle explore la psyché de son personnage, sa compréhension des autres, au travers de ces poèmes qui nous aident à mieux la cerner. Rythme rapide, prose posée, jeux des répétitions, emploi de l’italique qui exprime les pensées d’Hécate.

Nous sommes entraînés au côté de la jeune déesse dans cette histoire sombre, où la souffrance infinie existe, où les horreurs commises en temps de guerre sont représentées de manière dure et tragique. Hécate survit dans un monde où les sanctions ne sont pas mortelles, mais horribles.

Cependant, elle trace sa voie. Ces poèmes nous évoquent forcément le titre du livre, Hécate la sorcière, car on pense parfois à des incantations, des formules magiques dans la manière de ressentir les vers. Vers libres qui ne cherchent pas la rime, mais l’énergie, là encore à l’image de la personne que nous dépeint Nikita Gill, Hécate, qui doit avancer, sans savoir dans quelle direction.

L’histoire est complète, mais s ’ouvre vers une suite et l’on se demande quelles nouvelles épreuves attendent la déesse.

Hécate la sorcière est un récit poétique qui imagine la vie d’Hécate, née lors de la guerre entre Olympiens et Titans.