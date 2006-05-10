A Bittersweet Life - Kim Jee-woon - critique

Critique : Avant ce film, Kim Jee-woon avait pu être connu du public français avec Deux sœurs, thriller fantastique terrifiant qui avait révélé son style lyrique et baroque. Avec A Bittersweet Life, le cinéaste confirme ses talents de conteur et son sens de la démesure. Influencé comme d’autres auteurs asiatiques (Takeshi Kitano) par le cinéma de Jean-Pierre Melville (Un flic), le réalisateur signe un polar d’une redoutable efficacité. Nous suivons un jeune manager d’hôtel, Sunwoo (Byung-hun Lee, aussi impassible qu’Alain Delon dans Le samouraï), bras droit d’un caïd de la pègre, qui lui ordonne de filer une jeune femme dont il est éperdument amoureux, et de la tuer en cas d’infidélité.

© The Jokers Films

Lorsque Sunwoo la trouve aux bras d’un autre homme, il passe un savon aux tourtereaux mais refuse de les faire passer dans l’autre monde. Cette clémence lui vaut les foudres de Kang et sa bande bien décidés à lui faire passer plus qu’un mauvais quart d’heure. « Dans mes films, aussi limpide soit la narration, ce n’est pas vraiment elle qui guide la compréhension de l’histoire. Mon style consiste à trouver un équilibre subtil entre les différents éléments de la mise en scène afin de donner un sens à l’intrigue. » Cette déclaration du cinéaste se justifie dans les ruptures de ton qui font glisser le film de la contemplation (on songe à Vertigo lors de la filature) au ballet sanguinolent, dans la lignée des premiers policiers de John Woo (The Killer).

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On citera ainsi la remarquable séquence qui voit le malheureux Sunwoo enseveli vivant dans un terrain boueux ou le règlement de comptes avec des receleurs russes, qui est en outre un moment d’une grande drôlerie. La volonté de mélanger les genres n’est d’ailleurs pas le moindre charme de ce film, dont la surenchère dans la violence n’est jamais gratuite mais semble s’inscrire dans une cohérence esthétique. La très belle photographie du chef opérateur Ji Y Kim et le montage habile de Jae Geun-choi contribuent de surcroît à la perfection technique de l’œuvre. Ainsi, A Bittersweet Life concilie cinéma populaire et œuvre d’auteur. Il s’inscrit aussi dans la vitalité du cinéma coréen dans les années 2000.