A Bittersweet Life - Kim Jee-woon - critique

Le 15 juillet 2026
Ce polar élégant et efficace est l’une ces premières réussites de Kim Jee-woon, confirmant la vitalité du cinéma sud-coréen dans les années 2000.
- Réalisateur : Kim Jee-woon
- Acteurs : Hwang Jung-min, Lee Byung-hun , Shin Min-a, Kim Young-cheol, Oh Dal-su, Kim Sung-ho, Jeong Yu-mi , Oh Kwang-rok
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Action, Film de gangsters
- Nationalité : Sud-coréen
- Distributeur : The Jokers
- Editeur vidéo : Studiocanal
- Durée : Dal kom han in-saeng
- Reprise: 15 juillet 2026
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 10 mai 2006
- Festival : Festival de Cannes 2005
– Reprise en version restaurée : 15 juillet 2026
Critique : Avant ce film, Kim Jee-woon avait pu être connu du public français avec Deux sœurs, thriller fantastique terrifiant qui avait révélé son style lyrique et baroque. Avec A Bittersweet Life, le cinéaste confirme ses talents de conteur et son sens de la démesure. Influencé comme d’autres auteurs asiatiques (Takeshi Kitano) par le cinéma de Jean-Pierre Melville (Un flic), le réalisateur signe un polar d’une redoutable efficacité. Nous suivons un jeune manager d’hôtel, Sunwoo (Byung-hun Lee, aussi impassible qu’Alain Delon dans Le samouraï), bras droit d’un caïd de la pègre, qui lui ordonne de filer une jeune femme dont il est éperdument amoureux, et de la tuer en cas d’infidélité.
- © The Jokers Films
Lorsque Sunwoo la trouve aux bras d’un autre homme, il passe un savon aux tourtereaux mais refuse de les faire passer dans l’autre monde. Cette clémence lui vaut les foudres de Kang et sa bande bien décidés à lui faire passer plus qu’un mauvais quart d’heure. « Dans mes films, aussi limpide soit la narration, ce n’est pas vraiment elle qui guide la compréhension de l’histoire. Mon style consiste à trouver un équilibre subtil entre les différents éléments de la mise en scène afin de donner un sens à l’intrigue. » Cette déclaration du cinéaste se justifie dans les ruptures de ton qui font glisser le film de la contemplation (on songe à Vertigo lors de la filature) au ballet sanguinolent, dans la lignée des premiers policiers de John Woo (The Killer).
- © The Jokers Films
On citera ainsi la remarquable séquence qui voit le malheureux Sunwoo enseveli vivant dans un terrain boueux ou le règlement de comptes avec des receleurs russes, qui est en outre un moment d’une grande drôlerie. La volonté de mélanger les genres n’est d’ailleurs pas le moindre charme de ce film, dont la surenchère dans la violence n’est jamais gratuite mais semble s’inscrire dans une cohérence esthétique. La très belle photographie du chef opérateur Ji Y Kim et le montage habile de Jae Geun-choi contribuent de surcroît à la perfection technique de l’œuvre. Ainsi, A Bittersweet Life concilie cinéma populaire et œuvre d’auteur. Il s’inscrit aussi dans la vitalité du cinéma coréen dans les années 2000.
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Jeds 20 mai 2006
A Bittersweet Life - Kim Jee-woon - critique
Côté réalisation :
On sent l’âme des films de John Woo ainsi que celle deThe Matrix qui continu de hanter les films du moment. Le réalisateur Kim Jee-woon semble fortement s’inspirer du travail de Park Chan-wook qui avait fait Old Boy et on retrouve quelques ambiances similaires et quelques scènes du même type. Au final, même si le film ne donne rien de nouveau au genre, il permet de bien imposer ce genre du cinéma coréen qui monte qui monte.
Côté scénario :
Passer après Old Boy et réussir à faire apprécier son film est un véritable défis quand on est Coréen et qu’on veut faire un film du même style. Malgré la pression qui reposait sur les épaules de Kim Jee-woon , il a réussi à nous offrir un véritable polar urbain et limite crasseux. L’histoire connaît à plusieurs reprises des grands virements de situations et bien futé est celui qui se doutera de la fin de l’histoire. Le scénario est vraiment impeccable.
Côté acteurs/personnages :
Les acteurs sont tous très bons dans leurs rôles. Le héros, mais également son patron sont particulièrement excellents dans leurs rôles respectifs. Les personnages sont vraiment bien travaillés et on peut sentir qu’ils ont une vie en plus de celle qu’on voit dans le film. On est bien loin des personnages creux et inintéressants de beaucoup de grosses productions qui sont uniquement là pour combler les coins des écrans.
Mon sentiment après avoir vu le film :
J’ai tout simplement été bluffé. J’ai adoré ce film, il a réussi à me donner ce petit frisson que très peu de films ont pu m’offrir à ce jour. La fin du film est vraiment prodigieuse. Le réalisateur avait déjà tourner Deux Soeurs que j’avais beaucoup apprécier, grâce à A Bittersweet Life (très différent de l’autre) ce réalisateur monte d’un cran et passe dans ma liste des réalisateur qui méritent d’être surveillés ! A Bittersweet Life entre dans mon Top 5 2006 ! Allez voir ce film à tout prix !