Critique

CINÉMA

A Bittersweet Life - Kim Jee-woon - critique

Le 15 juillet 2026

Ce polar élégant et efficace est l’une ces premières réussites de Kim Jee-woon, confirmant la vitalité du cinéma sud-coréen dans les années 2000.

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  • Jeds 20 mai 2006
    A Bittersweet Life - Kim Jee-woon - critique

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    Côté réalisation :
    On sent l’âme des films de John Woo ainsi que celle deThe Matrix qui continu de hanter les films du moment. Le réalisateur Kim Jee-woon semble fortement s’inspirer du travail de Park Chan-wook qui avait fait Old Boy et on retrouve quelques ambiances similaires et quelques scènes du même type. Au final, même si le film ne donne rien de nouveau au genre, il permet de bien imposer ce genre du cinéma coréen qui monte qui monte.

    Côté scénario :
    Passer après Old Boy et réussir à faire apprécier son film est un véritable défis quand on est Coréen et qu’on veut faire un film du même style. Malgré la pression qui reposait sur les épaules de Kim Jee-woon , il a réussi à nous offrir un véritable polar urbain et limite crasseux. L’histoire connaît à plusieurs reprises des grands virements de situations et bien futé est celui qui se doutera de la fin de l’histoire. Le scénario est vraiment impeccable.

    Côté acteurs/personnages :
    Les acteurs sont tous très bons dans leurs rôles. Le héros, mais également son patron sont particulièrement excellents dans leurs rôles respectifs. Les personnages sont vraiment bien travaillés et on peut sentir qu’ils ont une vie en plus de celle qu’on voit dans le film. On est bien loin des personnages creux et inintéressants de beaucoup de grosses productions qui sont uniquement là pour combler les coins des écrans.

    Mon sentiment après avoir vu le film :
    J’ai tout simplement été bluffé. J’ai adoré ce film, il a réussi à me donner ce petit frisson que très peu de films ont pu m’offrir à ce jour. La fin du film est vraiment prodigieuse. Le réalisateur avait déjà tourner Deux Soeurs que j’avais beaucoup apprécier, grâce à A Bittersweet Life (très différent de l’autre) ce réalisateur monte d’un cran et passe dans ma liste des réalisateur qui méritent d’être surveillés ! A Bittersweet Life entre dans mon Top 5 2006 ! Allez voir ce film à tout prix !
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