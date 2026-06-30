Les vacances de Monsieur Hulot - Jacques Tati - critique

Résumé : Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture Salmson pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s’installent avec leurs habitudes de citadins dans cette petite station balnéaire de la côte atlantique...

Critique : Une silhouette longiligne, un chapeau, une pipe et un imperméable, Monsieur Hulot est immédiatement identifiable. Toujours en retard, maladroit, mais jamais malpoli, ce singulier personnage crée des catastrophes malgré lui et se retrouve inévitablement dans des situations des plus cocasses. Avec humour et finesse, Jacques Tati se met en scène dans le rôle d’un personnage sorti de nulle part et qu’il est difficile d’imaginer au quotidien, avec une vie sociale et un travail.

Après le succès rencontré par Jour de fête, le cinéaste aurait pu exploiter à nouveau le héros de son premier long-métrage, très populaire auprès du public. Mais, souhaitant s’en défaire, Jacques Tati a choisi de créer un protagoniste nouveau et singulièrement excentrique ; ainsi est né Monsieur Hulot.

© 1953 Les Films de Mon Oncle / © Carlotta. Tous droits réservés.

Le pari de proposer un personnage unique en son genre est réussi puisque Hulot apparaît toujours en décalage avec son environnement. Sa maladresse et son étourderie le rendent inadapté au monde. L’atmosphère des vacances, périodes pendant lesquelles la réalité journalière est mise au repos et où les contraintes sont minimisées, correspondent parfaitement à l’insolite personnage de Jacques Tati qui trouve sa place dans un espace-temps suspendu. Tout le génie du cinéaste se situe justement dans son aptitude à rendre attrayant et omniprésent (Hulot est de quasiment tous les plans) un individu gauche et somme toute ordinaire.

Ses aventures s’enchaînent à un rythme effréné. L’homme parle peu, son extravagance porte sur les gestes. On retrouve là toute la magie du cinéma muet, Tati privilégiant le comique de situation. On pense évidemment à la scène improbable du bateau qui se replie sur lui-même, engloutissant Hulot et provoquant, en quelques plans, l’hilarité.

© 1953 Les Films de Mon Oncle / © Carlotta. Tous droits réservés.

Jacques Tati joue également avec le principe de répétition, de nombreuses scènes se déclinent tout au long du métrage, à l’instar de la célèbre ritournelle qui accompagne chaque nouvelle séquence. Le travail de restauration sonore est ici particulièrement appréciable car, les bruitages renforcés, on retrouve pleinement l’esprit du burlesque : les situations sont équivoques et l’atmosphère sonore participe activement à la création de la loufoquerie ambiante.

La copie restaurée a été réalisée à partir du dernier montage effectué par Tati himself en 1978 et de ses carnets de notes. Il s’agit probablement là de la version la plus fidèle à l’esprit que souhaitait donner le cinéaste aux Vacances de Monsieur Hulot qui n’a eu de cesse d’améliorer régulièrement son second long-métrage. On ne saurait que trop vous conseiller de (re)découvrir cette œuvre, superbement remise à jour. Profitez alors des vacances pour partager celles, inénarrables, de ce sacré personnage !