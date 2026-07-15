Monika - Ingmar Bergman - critique

Résumé : Monika (Harriet Andersson), jeune femme enjouée, travaille dans un magasin de fruits et légumes. Harry (Lars Ekborg), garçon sage, emballe et livre de la vaisselle. Tous deux vivent en famille, elle avec ses parents et ses petits frères, lui, seul avec son père, veuf et malade. Ils vont se rencontrer dans un bar.

Critique : Très inspiré du néo-réalisme italien, le récit se concentre sur deux jeunes issus d’un milieu modeste. Leur avenir terne d’employés de commerce semble tout tracé. Harry se fait sans cesse rabrouer pour ses retards et sa maladresse, qui entraîne de la casse. Monika, quant à elle, doit subir les plaisanteries grasses et les mains baladeuses de ses collègues masculins. Leur rencontre va les inciter à « emprunter » le bateau du père de Harry, sur lequel ils vont vivre une parenthèse enchantée le temps d’un été.

Le sex-appeal d’Harriet Andersson, qui donne lieu à quelques scènes légèrement dénudées, a conduit la censure de l’époque à interdire le film aux moins de seize ans. Ce classement a d’abord nui à Bergman, avant que le film ne soit redécouvert après sa consécration comme cinéaste majeur, notamment après la sortie de son conte médiéval Le Septième Sceau (Det sjunde inseglet, 1957).

Le long métrage regorge de superbes plans en noir et blanc — dus à Gunnar Fischer, qui a collaboré à plusieurs œuvres du cinéaste —, tant urbains qu’issus de l’escapade en bateau. La narration s’attache déjà aux rapports complexes et cruels du couple. Bergman ose un regard caméra en gros plan sur Harriet Andersson, totalement prohibé par les codes cinématographiques de l’époque.

Harriet Andersson tournera plusieurs films avec Bergman jusqu’à Fanny et Alexandre en 1982. Lars Ekborg n’apparaîtra en tout et pour tout que dans quatre films, dont celui-ci, avant de mourir prématurément en 1969, à seulement quarante-trois ans.