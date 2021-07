Helmut Newton l’effronté - Gero von Boehm - la critique

Résumé : Helmut Newton, l’un des photographes les plus influents de son époque, a consacré une grande partie de son œuvre à célébrer les femmes. Dès 1960, il est un précurseur controversé, mettant en scène des femmes libres et affranchies des codes sociaux. C’est au tour de ces femmes photographiées par Newton de tirer son portrait. À travers leurs regards se révèle un pionnier à l’humour insolent, en lutte contre le puritanisme. De son enfance dans l’Allemagne nazie à un Paris iconique immortalisé par ses photographies, elles retracent la vie d’un génie épris de liberté.

Critique : En 1983, Helmut Newton disparaît dans un accident de voiture, laissant une œuvre photographique dense, imprégnée d’un esprit indéniablement dandy et provocateur. C’est tout l’enjeu de Helmut Newton L’effronté dont le titre d’ailleurs décevant dans la mesure où il résume son travail à un aspect racoleur, que de décrire l’œuvre de cet allemand esthète et inspiré. Les modèles célèbres témoignent de cette expérience tout autant sensuelle que professionnelle, permettant de considérer que la photographie a beaucoup à voir avec son auteur mais aussi avec celle ou celui qui pose devant l’objectif. Le long-métrage a récolté une série d’extraits de films où le spectateur permet d’assister au travail de mise en scène d’une photographie où le nu féminin est mis à l’honneur.

Copyright Pierre Nativel, LUPA FILM

Naturellement, le débat dérive très vite sur la question de la morale dans l’art et de la misogynie supposée des portraits offrant des nus féminins soumis à rude épreuve. Pour certaines, il s’agit d’une provocation, voire d’une humiliation des femmes que le photographe contraint à des postures totalement déjantées. Pour d’autres, il s’agit d’un effort artistique, d’une recherche d’une certaine pureté, d’une mise en abîme des corps dans un appareil de photographie qui voit mieux que l’œil humain lui-même. Les comédiennes, les mannequins très jeunes au moment des clichés expriment le travail qu’elles ont mené sur elles-mêmes pour dépasser la pudeur, elles déroulent l’exigence de cet art qui hésite en permanence entre érotisme et provocation. On pense aux scandales récentes qui traversent le monde de l’art, aux accusations de viol dont certains réalisateurs sont publiquement accusés. Le spectateur ressort avec un sentiment partagé, certain que ce type d’expression artistique n’aura plus jamais lieu tant la pression morale domine notre société contemporaine.

Copyright Pierre Nativel, LUPA FILM

En ce sens, Helmut Newton L’effronté est une variation politique et philosophique sur la création et le rapport des arts à la censure. Le photographe raconte son parcours en enfance dans une Allemagne nazie où en tant que juif, il doit surmonter la peur et le risque de la transgression en permanence. C’est sans aucun doute cette expérience avec la dictature populiste allemande dont il réussira à échapper qui l’a conduit à travailler un art sensible et libéré, à la lisière permanente du mauvais goût et de la provocation. Newton aime les femmes et il leur rend bien. Il aime les comédiennes, les mannequins et il donne à leur existence une empreinte indélébile de leur féminité qui rime avec liberté. Voilà donc un film de cinéma hautement contemporain dont on aurait aimé peut-être une vision plus exhaustive de la vie et de l’œuvre de Newton.