Histoire de l’Art au féminin – Marion Augustin, Sara Colaone – la chronique BD

Résumé : Cet album est un récit didactique tout autant que narratif. Il permet d’appréhender les grands courants artistiques et l’économie de l’art, en Occident, en évoquant uniquement des parcours artistiques féminins. Un livre à destination des adolescents mais qui saura assurément séduire aussi les adultes par la richesse de son propos sur les artistes femmes, nombreuses à toute époque, mais encore trop souvent oubliées des livres d’histoire !

Critique : En prenant le parti de présenter l’évolution des grands courants artistiques de l’art moderne et contemporain à travers le parcours d’artistes femmes, ce livre permet d’enrichir l’approche de l’histoire de l’art de nouvelles connaissances et références.

Le nombre de femmes artistes présentes dans cet album est impressionnant . Et si certaines sont aujourd’hui reconnues et célébrées dans des musées et expositions, d’autres demeurent encore largement méconnues. C’est là une vraie gageure pour les autrices de cette bande dessinée d’être parvenues, en tout juste 144 pages, à présenter autant de portraits de femmes.

HistoireDeLArtAufeminin_Illu2 © Marion Augustin, Sara Colaone / Casterman

Le récit est construit à partir des questionnements de deux adolescents : Jo et Ben. Visitant un musée, ils s’étonnent de ne trouver quasiment aucune femme signataires des œuvres exposées alors qu’elles sont abondamment les sujets de celles-ci. Faisant fi de la frontière entre le présent et le passé, ils décident de convoquer les divinités Artémis et Apollon. Et tous les quatre débutent alors un voyage à travers l’histoire de l’art à la recherche des artistes féminines.

La première étape de ce voyage les conduit aux Quattro et Cinquecento, deux siècles marquant la peinture par l’irruption de nouveaux courants. L’activité artistique est alors majoritairement située entre l’Italie et l’Europe du Nord Puis au début du XVIIIe siècle d’autres centres artistiques font leurs apparitions. La France notamment mais également l’Allemagne et puis de l’Europe. En avançant dans le temps, l’angle s’élargit aux Amériques du Nord et du Sud et en Russie. Le récit de l’art se fait plus international, mais l’angle choisi par les autrices demeure majoritairement occidental.

HistoireDeLArtAufeminin_Illu1 © Marion Augustin, Sara Colaone / Casterman

Nous découvrons comment des femmes ont pu être reconnues dans les cours de rois et reines et recevoir des commandes des plus puissants qu’ils soient religieux, aristocrates ou bien bourgeois. Ce livre dévoile aussi la place qu’elles ont su prendre à travers les siècles dans les salons, les académies puis dans les groupes artistiques novateurs sans pour autant que soit tues les conventions qui les contraignent à ne pas bénéficier d’une pleine égalité avec les hommes. Par exemple, longtemps, elles n’ont pas accès aux formations académiques car l’exercice devant des modèles nus leur était interdit.

Si ce sont bien les femmes qui sont au cœur de cette histoire, la place des hommes n’en ait pas moins dévalorisé. On y voit l’engagement des pères, des précepteurs mais aussi des époux ou des camarades artistes masculins qui soutiennent ces femmes à vivre pleinement de leur art et plébiscitent leurs qualités artistiques. Ce livre, tout en gardant un ton léger ne néglige cependant pas le poids des assujettissements culturels qui conduisent les femmes à devoir davantage composer que les hommes entre l’accomplissement de leur art et leur rôle d’épouse ou de mère.

© Marion Augustin, Sara Colaone / Casterman

La mise en page, le choix des couleurs rendent la lecture vive et dynamique. La dessinatrice Sara Colaone parvient aussi bien à croquer des époques que les portraits de ces femmes. Elle insère souvent dans les cases des dessins représentant l’artiste entrain de peindre ou réaliser un œuvre contribuant à rendre plus vivantes la matière de cette histoire de l’art. Ce récit est, en outre, agrémenté de 13 portraits d’artistes femmes rédigés par Sophie Caron et illustrés par Louise Nelson. Ils s’intercalent dans le récit et permettent aux lecteurs d’avoir une présentation biographique d’une des artistes citées dans les pages précédentes, complétée par un éclairage analytique sur deux ou trois de ses œuvres.

La portée de cette bande dessinée est ouvertement didactique mais se veut aussi programmatique. La préface de Camille Morineau, directrice l’association AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) situe ce livre dans les nouveaux enjeux de l’historiographie de l’histoire des arts où la mise en avant des parcours d’artistes féminins contribuent à l’enrichissement des connaissances de cette discipline. Comme le dit Artémis à la fin de cet ouvrage : « redonner une place [aux femmes] dans le récit de l’art c’est une première étape vers une histoire complète où femmes et hommes sont actrices et acteurs à part entière. »

Un album qui plaira aux curieux de tous les âges !