Homéomorphe - Yann Brunel - critique du livre

Résumé : Le Quartier est une ancienne zone de relégation soviétique, un territoire abandonné aux gangs et à la drogue. En décembre 1995, au cœur des barres d’immeubles délabrés, un accident de voiture inexpliqué brise la famille P. : Vladimir et son fils Dmitri, un adolescent aux dons extraordinaires, sont les seuls survivants. Pendant vingt-cinq ans, alors qu’il est devenu le plus grand mathématicien de son temps, Dmitri P. refuse toutes les distinctions internationales et mène une existence de clochard. Assommé par la vodka, il est protégé par le Marquis, l’un des chefs les plus puissants du Quartier. Jusqu’au jour où Dmitri, parmi les ombres, trouve une première preuve de l’équation qui le hante. Il décide alors d’affronter, enfin, son père.

Critique : Pluriel, inclassable, Homéomorphe a la puissance des premiers romans et l’assurance des cinquièmes fois. Ancré dans la Russie d’aujourd’hui, traversé d’éclats du passé des héros, ce récit relate le destin d’une famille perdue, de deux frères que tout oppose, d’un père qui ne sait communiquer avec ses enfants, d’une mère qui a lâché, d’une douleur et d’une malédiction à la fois individuelles et collectives. Histoire d’amour tragique, roman familial, enquête, chronique sociale et sociétale se mêlent dans une symphonie grandiose où aucune note ne dépare, où chaque destin entre en résonance avec l’existence des autres protagonistes, un mystère planant, lancinant, sur le monde.

Dmitri veille Vladimir, son père, attend dans le couloir d’un hôpital, bientôt enveloppé par l’ombre de la nuit, par l’ombre d’un silence, d’un secret plus grands que lui. La vodka qui coule dans ses veines brouille ses pensées, l’empêche de répondre aux policiers venus l’interroger. La scène est perçue par Ivan, le grand frère disparu vingt-cinq ans plus tôt, sa silhouette flottant dans l’air, son regard bienveillant et douloureux posé sur tous ceux qui gravitent autour de Dmitri et de Vladimir. Homéomorphe n’est pourtant pas un récit qui met en scène des fantômes – il en convoque, fait renaître dans ces pages le spectre de la Russie miséreuse d’avant la dissolution de l’URSS et même d’après, les enfants que furent les héros, enfants qui grandirent dans ce quartier sordide rongé par la violence et la désolation. Peu à peu, le roman s’éclaire, les zones d’ombre se multiplient, cases noires sur l’échiquier de la vie des personnages, mais l’obscurité perd de sa densité à mesure que les phrases rythmées, longues, puis courtes, rejetées à la ligne comme autant de vers, coulent sur la page, homéomorphes à l’état d’esprit des protagonistes, dansantes, scandées, répétées, instables.

« Homéomorphe » signifie « de même forme », à la manière de ce terme mathématique abscons que seuls les spécialistes connaîtront, voire comprendront, comme l’homéomorphisme, cette théorie qu’étudie Dmitri. Ici, il se pare d’une évanescence que ne possède pas la logique de ces équations et de ces théorèmes débutant chaque chapitre, sorte d’aphorismes se lisant comme un poème, un vers à la musique indéniable, mais au sens impénétrable. Yann Brunel parvient à bâtir un roman sur cette discipline qui tétanise, tout en faisant un pas de côté. Il rend hommage à sa complexité, mais ce ne sont pas ces termes techniques utilisés comme métaphores ici et là que retiendra le lecteur – bien davantage sa poésie à l’œuvre, sa splendeur littéraire et narrative, son mystère épais et son ambiance magnétique.