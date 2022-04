Hommage à Satoshi Kon - Bounthavy Suvilay - critique du livre

Critique : À l’origine de nombre de nos grands frissons cinéphiliques se trouve parfois Satoshi Kon sans que nous le sachions. À travers des films aussi culte que méconnus, celui qui n’est pas à un paradoxe près possède une filmographie passionnante. Toujours à questionner la différence entre fiction et réalité, à bousculer les perspectives et chambouler les certitudes, il laisse derrière lui une filmographie riche de six films, qui tous méritent d’être vus ou revus.

En tout cas, l’enthousiasme avec lequel Bounthavy Suvilay retrace son parcours invite à s’y pencher. Au sein d’une édition joliment travaillée et mise en page, elle trouve le juste milieu entre richesse de l’analyse et légèreté du propos. Jamais barbant, l’ouvrage jouit d’un ton très libre et direct. Comme si on vous racontait l’histoire au coin du feu.

Copyright Ynnis Editions

En plus d’un long retour sur l’œuvre du cinéaste et d’une mise en contexte bienvenue – le Satoshi Kon mangaka est indissociable du réalisateur- Bounthavy fait appel à plusieurs intervenants pour enrichir son travail. Souvent très justes et infiniment légitimes, ils apportent cette petite touche qui permet de sortir de l’analyse pure.

Finalement, c’est un réel plaisir de le parcourir à nouveau, grâce à des choix de couleurs tranchées et une très bonne lisibilité.

—

Prix : 16,90 €

128 pages