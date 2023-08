Heat - Michael Mann - critique

Résumé : Los Angeles. Un flic opiniâtre joue au chat et à la souris avec un braqueur professionnel aux méthodes expéditives. Les deux hommes, malgré l’antagonisme de leurs activités, éprouvent un certain respect mutuel...

Critique : Lorsque Heat sort en 1995, l’argument publicitaire s’articule principalement autour de la confrontation qui oppose Al Pacino à Robert De Niro ("Un face à face de légende"). Il est vrai que ces deux-là ne se sont jamais donnés la réplique ; ils n’ont fait que se croiser dans Le parrain II. L’événement a de quoi susciter la curiosité : les acteurs les plus connus dans le monde s’affrontent dans un duel sans merci, l’un flic obsédé par son boulot, l’autre truand implacable dénué de sentiments. Pourtant... Si effectivement la rencontre (une discussion de dix minutes dans un restaurant en fait) est à la hauteur de nos espérances, la véritable vedette de Heat n’est autre que la réalisation de Michael Mann et le regard qu’il porte sur ses personnages.

Car une fois n’est pas coutume, ce faux polar sacrément burné (cf. la scène d’ouverture mémorable) ne s’intéresse pas uniquement à la vie d’un commissariat ou au jargon incompréhensible des braqueurs. La caméra virevoltante s’immisce en effet dans la vie privée des protagonistes et décortique les états d’âme de chacun lorsque le boulot devient trop oppressant. De cette étude de caractères naît une belle humanité, malgré la violence de certains échanges, physiques ou sentimentaux. Finalement, Heat est le résultat d’un délicat équilibre entre le film d’action pour mec et le drame sentimental pour la gent féminine ; un film ambitieux qui a l’élégance d’aborder tous les aspects de la vie, parti pris indispensable à la crédibilité d’une telle épopée urbaine. Les plus difficiles jugeront que le film souffre de quelques longueurs (vrai !) et que Al Pacino cabotine un peu trop (vrai encore !). Par contre, ils devront s’incliner devant la performance de Robert De Niro (impérial), le brio du carnage en plein centre ville et la puissance de la mise en scène de Michael Mann. Un classique incontournable dix ans seulement après sa sortie en salles.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Un making of d’un peu moins d’une heure, divisé en trois parties, évoque l’histoire du film, de sa genèse à sa fabrication. Tous le monde revient dessus (sauf De Niro, images d’archive de 1995), racontant ses impressions de tournages et ses anecdotes. Le premier quart d’heure est le plus intéressant avec la présentation des individus qui ont inspiré le film. Complet sans être forcément captivant sur la longueur. L’analyse de la scène opposant Al Pacino et Robert De Niro est sans grand intérêt du fait de l’absence justement de Robert De Niro. L’avis de Tom Sizemore sur cette séquence est par exemple inutile. Les scènes coupées n’apportent pas d’éléments supplémentaires ; on devine leur suppression pour un gain de rythme.

Image & son : Un superbe master pour cette édition collector deux disques qui redonne tout son éclat à la photographie bleutée du film. C’est splendide de précision, sans le moindre défaut. Concernant le son, rien à dire si ce n’est de mettre par précaution des boules Quiès, surtout lors des scènes de gunfights qui vous explosent littéralement les tympans tellement vous serez plongés au cœur de l’action. Ébouriffant !